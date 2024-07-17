Отправлено: - 11:01

Vit:

Шёл 2054 год. Виталя уже на пенсии, сидит на лавочке с бабушками и читает новости Казахстана : Власти собераются провести очередной референдум по АЭС. Учёные в очередной раз собрали симпозиум по часовому прясу. В костанае наконец построили хлебный хаб)

Цитата:Да лучше такие новости читатьМирные и добрыеЧем в 2054 году Виталя будет читать новости о том как очередные дроны бомбят МосквуВ Рязани терактыА в Питере мигранты изнасиловали всех местных