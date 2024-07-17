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Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
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