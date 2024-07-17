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≡ Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49630
Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Отправлено: 17.07.24 - 10:37
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Как "работают" часовые пояса, почему их установили, а также насколько сильно может отличаться продолжительность дня и ночи в разных регионах Казахстана - на эти и другие вопросы ответили казахстанские ученые.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16334
Re: Как "работают" часовые пояса и нужно ли было...
Отправлено: 17.07.24 - 10:37
#1
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Болат Нурхожаев продвинул в государстве антинаучный перевод страны на один часовой пояс
Его поддержали наши активисты Азамат Каримов и Ольга Ведлер
Во всяком случае никаких поползновений отречься от своего гуру они не предприняли и поймали молчанку,тоесть мавр сделал свое дело мавр сидит молча

А раз так то надо помнить что именно вышеназванные люди орали тут несколько лет потрясая учебниками за 6 класс, всех оппонентов называли глупцами и невеждами, истерили и возмущались если им приводили доводы о том что перевод не нужен. Где они? Где их сторонники с форума? Чеж молчите то в тряпочку?

Ааааа поняли что шли за сектантами и фанатиками и попали на их уловки))
А те дело сделали и в кусты как те беглые пасторы которые бабки на пастве делали и уезжали.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1428
Re: Как "работают" часовые пояса и нужно ли было...
Отправлено: 17.07.24 - 10:43
#2
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Сочетание "казахстанские учёные" кроме смеха ничего не вызывает. Если бы они у нас действительно были,то вот этого позорища со временем не было. Конечно нам нужны разные часовые пояса! Что тут гадать!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15050
Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Отправлено: 17.07.24 - 10:47
#3
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Цитата:
abaika95:

Шёл 2054 год. Виталя уже на пенсии, сидит на лавочке с бабушками и читает новости Казахстана :
Власти собераются провести очередной референдум по АЭС.
Учёные в очередной раз собрали симпозиум по часовому прясу.
В костанае наконец построили хлебный хаб)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16334
Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Отправлено: 17.07.24 - 11:01
#4
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Цитата:
Vit:
Шёл 2054 год. Виталя уже на пенсии, сидит на лавочке с бабушками и читает новости Казахстана : Власти собераются провести очередной референдум по АЭС. Учёные в очередной раз собрали симпозиум по часовому прясу. В костанае наконец построили хлебный хаб)

Да лучше такие новости читать
Мирные и добрые
Чем в 2054 году Виталя будет читать новости о том как очередные дроны бомбят Москву
В Рязани теракты
А в Питере мигранты изнасиловали всех местных
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
685
Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Отправлено: 17.07.24 - 11:01
#5
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
685
Как "работают" часовые пояса и нужно ли было менять время в Казахстане: мнение ученых
Отправлено: 17.07.24 - 11:05
#6
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