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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 01:01
Цитата:
Наверное предчувствие было плохое, поэтому заранее начали отказываться от русского языка. У тебя тоже предчувствие плохое?
111:
Ну вы сперва с Украиной разберитесь, почему она отказалась от языка тех, кто исстребляет ее..
Ну вы сперва с Украиной разберитесь, почему она отказалась от языка тех, кто исстребляет ее..
Наверное предчувствие было плохое, поэтому заранее начали отказываться от русского языка. У тебя тоже предчувствие плохое?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 10:46
Цитата:
Доля русскоязычных сокращается
Это важно? Цитата:
Если в Шымкенте сфера применения сократилась путем отсутствия там русских и русскоязычных то как государство может гарантировать что там люди по своей люди будут на русском общаться? Оно им зачем там?
Поэтому государство вполне логично поняло что эта строчка дебильная и не выполнимая от чего ее и убрали через два года из конституции
Итог? Сфера применения русского языка сокращается вполне естественным путем
Русскоязычных становится меньше Цитата:
Целых два года рассказывали
А потом учителя срочно в конституцию перестали заглядывать))
Удобно устроились Цитата:
Окей внесли втихоря что опять же очередная неправда от тебя
А потом что? Год,два ты не заглядывал в конституцию
Поправки в нулевых были опять не заглядывал
То че ныть то теперь если ты такой ПАТРИОТ был и не знал что у тебя конституция новая уже? И остальные русские патриоты до мозга костей которые не знали о том что этой строчки нет, видимо слепые или тупые по твоему мнению? А может просто лицемеры?
Цитата:
Историк хренов это президент России
Так Такер Карлосон считает
А я и не знал что строка про межнац язык была в конституции
Я старые редакции темболее которые жили 2 года и не изучал
Знаю что русский приравнен к государственному и все
maxsaf:
Да пусть хоть сколько их там заезжает. Важно только количество владеющих тем или иным языком.
Да пусть хоть сколько их там заезжает. Важно только количество владеющих тем или иным языком.
Доля русскоязычных сокращается
Это важно? Цитата:
maxsaf:
Государство гарантирует сохранение сферы применения. Никакого сокращения.
Государство гарантирует сохранение сферы применения. Никакого сокращения.
Если в Шымкенте сфера применения сократилась путем отсутствия там русских и русскоязычных то как государство может гарантировать что там люди по своей люди будут на русском общаться? Оно им зачем там?
Поэтому государство вполне логично поняло что эта строчка дебильная и не выполнимая от чего ее и убрали через два года из конституции
Итог? Сфера применения русского языка сокращается вполне естественным путем
Русскоязычных становится меньше Цитата:
maxsaf:
Точно не помню, в школе рассказывали.
Точно не помню, в школе рассказывали.
Целых два года рассказывали
А потом учителя срочно в конституцию перестали заглядывать))
Удобно устроились Цитата:
maxsaf:
Тогда причин не было туда заглядывать, никто же не думал, что туда могут внести изменение втихаря, не спросив собственных граждан.
Тогда причин не было туда заглядывать, никто же не думал, что туда могут внести изменение втихаря, не спросив собственных граждан.
Окей внесли втихоря что опять же очередная неправда от тебя
А потом что? Год,два ты не заглядывал в конституцию
Поправки в нулевых были опять не заглядывал
То че ныть то теперь если ты такой ПАТРИОТ был и не знал что у тебя конституция новая уже? И остальные русские патриоты до мозга костей которые не знали о том что этой строчки нет, видимо слепые или тупые по твоему мнению? А может просто лицемеры?
Цитата:
maxsaf:
Не умничай, сам только что узнал от меня, что была другая редакция, 93года. Историк Хренов
Не умничай, сам только что узнал от меня, что была другая редакция, 93года. Историк Хренов
Историк хренов это президент России
Так Такер Карлосон считает
А я и не знал что строка про межнац язык была в конституции
Я старые редакции темболее которые жили 2 года и не изучал
Знаю что русский приравнен к государственному и все
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 10:53
Цитата:
А что у нас русский язык отменили в стране? Аллярм! Аллярм! Увага! Внимание! Оказывается мы не с того начинали диалог с канадцем!
Оказывается он в своем информационном пузыре сидя реально не знает что русский язык не отменён в стране а используется в гос органах и органах самоуправления
Мы то думали что он просто рофлит и прикалывается
А он реально такой тугой))
Цитата:
В новой книге российского социолога Эткинда "Россия против современности" как раз и приводится этот тезис что Путин просрал все свои ожидания и планы.
Ожидал что если вторгнется в Украину то там его с цветами встречать будут
В итоге война нескончаемая
Ожидал что если показать силу то НАТО испугается а оно взяло и ещё ближе к границам России подошло приняв в себя Финляндию
Ожидал что если вступился за русский язык и культуру то весь мир испугается а получилось наоборот, русский язык и культуру начали во всем мире отменять а русских шеймить и хейтить
Ожидал что своей авантюрой он станет на равных с США а в итоге побежал на поклон к Китаю так как Россия не вывозит против мелкой Украины
Ожидал,ожидал ожидал
Вообщем такой себе планировщик из путина
Всё через одно место
maxsaf: То есть нигде практически
А что у нас русский язык отменили в стране? Аллярм! Аллярм! Увага! Внимание! Оказывается мы не с того начинали диалог с канадцем!
Оказывается он в своем информационном пузыре сидя реально не знает что русский язык не отменён в стране а используется в гос органах и органах самоуправления
Мы то думали что он просто рофлит и прикалывается
А он реально такой тугой))
Цитата:
111:
Вы этими ультиматумами и убийствами, только настраиваете против себя весь мир, который на вас уже смотрит как на идиотов
Вы этими ультиматумами и убийствами, только настраиваете против себя весь мир, который на вас уже смотрит как на идиотов
В новой книге российского социолога Эткинда "Россия против современности" как раз и приводится этот тезис что Путин просрал все свои ожидания и планы.
Ожидал что если вторгнется в Украину то там его с цветами встречать будут
В итоге война нескончаемая
Ожидал что если показать силу то НАТО испугается а оно взяло и ещё ближе к границам России подошло приняв в себя Финляндию
Ожидал что если вступился за русский язык и культуру то весь мир испугается а получилось наоборот, русский язык и культуру начали во всем мире отменять а русских шеймить и хейтить
Ожидал что своей авантюрой он станет на равных с США а в итоге побежал на поклон к Китаю так как Россия не вывозит против мелкой Украины
Ожидал,ожидал ожидал
Вообщем такой себе планировщик из путина
Всё через одно место
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 10:59
Цитата:
Заранее это когда? Когда Путин начал угрожать Украине после первого майдана? Потомучто его марионетка Янукович проиграл борьбу
У вас типичных незнаек нарушена причинно-следственная связь
Русский язык в Украине начали сокращать не назло а потомучто Россия начала играть русским языком как инструментом влияния на свою паству.
Ни одна страна в мире не бегает и не истерит почему у соседей сокращаются школы с его языком обучения
А Россия бегает и истерит постоянно
Для чего? Для того самого и ты прекрасно это понимаешь что пока у соседа будет население изучающие русский язык на этом можно играть как на политическом влиянии поэтому ты умышлено постоянно переводишь нац вопрос в вопрос языковой мол русскоязычных защищают
Нет именно русских потомучто русские только одним языком пользуются а русскоязычные не означает что они не используют и другой язык
maxsaf:
Наверное предчувствие было плохое, поэтому заранее начали отказываться от русского языка.
Наверное предчувствие было плохое, поэтому заранее начали отказываться от русского языка.
Заранее это когда? Когда Путин начал угрожать Украине после первого майдана? Потомучто его марионетка Янукович проиграл борьбу
У вас типичных незнаек нарушена причинно-следственная связь
Русский язык в Украине начали сокращать не назло а потомучто Россия начала играть русским языком как инструментом влияния на свою паству.
Ни одна страна в мире не бегает и не истерит почему у соседей сокращаются школы с его языком обучения
А Россия бегает и истерит постоянно
Для чего? Для того самого и ты прекрасно это понимаешь что пока у соседа будет население изучающие русский язык на этом можно играть как на политическом влиянии поэтому ты умышлено постоянно переводишь нац вопрос в вопрос языковой мол русскоязычных защищают
Нет именно русских потомучто русские только одним языком пользуются а русскоязычные не означает что они не используют и другой язык
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 685
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:12
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:14
Цитата:
Конечно важно. А почему сокращается - спроси Добринцова. Он тебе в 96 раз объяснит
Цитата:
Так это как раз у тебя нарушена причинно следственная связь. Доля русскоязычных потому и сокращается, что сделали казахский единственным государственным языком. Было бы два гос. языка - многие бы остались и никуда не дергались. Казахский единственный гос язык - не потому, что доля русскоязычных сокращается, а наоборот, доля русскоязычных сокращается, потому что казахский - единственный гос язык.
abaika95:
Доля русскоязычных сокращается Это важно?
Доля русскоязычных сокращается Это важно?
Конечно важно. А почему сокращается - спроси Добринцова. Он тебе в 96 раз объяснит
Цитата:
abaika95:
У вас типичных незнаек нарушена причинно-следственная связь
У вас типичных незнаек нарушена причинно-следственная связь
Так это как раз у тебя нарушена причинно следственная связь. Доля русскоязычных потому и сокращается, что сделали казахский единственным государственным языком. Было бы два гос. языка - многие бы остались и никуда не дергались. Казахский единственный гос язык - не потому, что доля русскоязычных сокращается, а наоборот, доля русскоязычных сокращается, потому что казахский - единственный гос язык.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:17
Цитата:
Это уже проблемы государства, которое берет на себя обязательства.
abaika95:
Если в Шымкенте сфера применения сократилась путем отсутствия там русских и русскоязычных то как государство может гарантировать что там люди по своей люди будут на русском общаться?
Если в Шымкенте сфера применения сократилась путем отсутствия там русских и русскоязычных то как государство может гарантировать что там люди по своей люди будут на русском общаться?
Это уже проблемы государства, которое берет на себя обязательства.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:20
Цитата:
Хорош гнать, эту тему тут несколько раз поднимали, а ты все никак не запомнишь. Поищи на форуме по ключевому слову "втихаря", удивишься, сколько раз это изменение в конституции тут упоминалось
[Исправлено: maxsaf, 17.07.2024 - 12:20]
abaika95:
А я и не знал что строка про межнац язык была в конституции
А я и не знал что строка про межнац язык была в конституции
Хорош гнать, эту тему тут несколько раз поднимали, а ты все никак не запомнишь. Поищи на форуме по ключевому слову "втихаря", удивишься, сколько раз это изменение в конституции тут упоминалось
[Исправлено: maxsaf, 17.07.2024 - 12:20]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:20
Цитата:
Я могу и без добринцова
Смотри
В России война русские умирают на войне даже наши идиоты умудряются туда в Вагнер уезжать
Русская нация стареет и вымирает от болезней и вредных привычек
Молодежь массово выезжает за границу и переходит на иные языки
Да что далеко ходить
Ты лично переехал в Канаду и твои дети уже не будут общаться на русском а перейдут на английский тоесть ты сократил долю русскоязычных в мире
Тоесть? Вывод тебе нужен или сам дойдешь?))
Цитата:
В России вон один гос язык русский
Чё оттуда люди уезжают то?
Цитата:
Ещё раз
В России один гос язык русский
Русским он чето всеровно не нравится и они массово от него уезжают
Получается русским не нравится русский язык?
maxsaf:
Конечно важно. А почему сокращается - спроси Добринцова. Он тебе в 96 раз объяснит
Конечно важно. А почему сокращается - спроси Добринцова. Он тебе в 96 раз объяснит
Я могу и без добринцова
Смотри
В России война русские умирают на войне даже наши идиоты умудряются туда в Вагнер уезжать
Русская нация стареет и вымирает от болезней и вредных привычек
Молодежь массово выезжает за границу и переходит на иные языки
Да что далеко ходить
Ты лично переехал в Канаду и твои дети уже не будут общаться на русском а перейдут на английский тоесть ты сократил долю русскоязычных в мире
Тоесть? Вывод тебе нужен или сам дойдешь?))
Цитата:
maxsaf:
Было бы два гос. языка - многие бы остались и никуда не дергались.
Было бы два гос. языка - многие бы остались и никуда не дергались.
В России вон один гос язык русский
Чё оттуда люди уезжают то?
Цитата:
maxsaf:
Казахский единственный гос язык - не потому, что доля русскоязычных сокращается, а наоборот, доля русскоязычных сокращается, потому что казахский - единственный гос язык.
Казахский единственный гос язык - не потому, что доля русскоязычных сокращается, а наоборот, доля русскоязычных сокращается, потому что казахский - единственный гос язык.
Ещё раз
В России один гос язык русский
Русским он чето всеровно не нравится и они массово от него уезжают
Получается русским не нравится русский язык?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:22
Цитата:
А причина? Напряги извилину
abaika95:
Русскоязычных становится меньше
Русскоязычных становится меньше
А причина? Напряги извилину
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16334
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:23
Цитата:
Ну подскажи каким путем государство должно было заставлять казахов в Шымкенте общаться на русском между собой если он им не нужен?
В России государство заставляет русских на татарском между собой говорить? Цитата:
Я и не запоминаю то чего нет в законе
У нас в конституции нет межнац языка
Был два года и что дальше? Ты два года запомнил а 30 лет нет ))
У тебя альцгеймер чё надо помню а чё надо нет?))
maxsaf:
Это уже проблемы государства, которое берет на себя обязательства.
Это уже проблемы государства, которое берет на себя обязательства.
Ну подскажи каким путем государство должно было заставлять казахов в Шымкенте общаться на русском между собой если он им не нужен?
В России государство заставляет русских на татарском между собой говорить? Цитата:
maxsaf:
Хорош гнать, эту тему тут несколько раз поднимали, а ты все никак не запомнишь
Хорош гнать, эту тему тут несколько раз поднимали, а ты все никак не запомнишь
Я и не запоминаю то чего нет в законе
У нас в конституции нет межнац языка
Был два года и что дальше? Ты два года запомнил а 30 лет нет ))
У тебя альцгеймер чё надо помню а чё надо нет?))
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1428
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:24
Цитата:
Да,как в Европе и столько бы мозгов и специалистов сохранили! Но нацики против..
maxsaf:
Было бы два гос. языка
Было бы два гос. языка
Да,как в Европе и столько бы мозгов и специалистов сохранили! Но нацики против..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 11:24
Цитата:
И причем тут сокращение русскоязычных в Казахстане? Тебе лишь бы чё ляпнуть, проверять же никто не станет, да?))
abaika95:
В России война русские умирают на войне
В России война русские умирают на войне
И причем тут сокращение русскоязычных в Казахстане? Тебе лишь бы чё ляпнуть, проверять же никто не станет, да?))
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