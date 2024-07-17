Отправлено: - 10:46

maxsaf:

Да пусть хоть сколько их там заезжает. Важно только количество владеющих тем или иным языком.

maxsaf:

Государство гарантирует сохранение сферы применения. Никакого сокращения.

maxsaf:

Точно не помню, в школе рассказывали.

maxsaf:

Тогда причин не было туда заглядывать, никто же не думал, что туда могут внести изменение втихаря, не спросив собственных граждан.

maxsaf:

Не умничай, сам только что узнал от меня, что была другая редакция, 93года. Историк Хренов

Цитата:Доля русскоязычных сокращаетсяЭто важно? Цитата:Если в Шымкенте сфера применения сократилась путем отсутствия там русских и русскоязычных то как государство может гарантировать что там люди по своей люди будут на русском общаться? Оно им зачем там?Поэтому государство вполне логично поняло что эта строчка дебильная и не выполнимая от чего ее и убрали через два года из конституцииИтог? Сфера применения русского языка сокращается вполне естественным путемРусскоязычных становится меньше Цитата:Целых два года рассказывалиА потом учителя срочно в конституцию перестали заглядывать))Удобно устроились Цитата:Окей внесли втихоря что опять же очередная неправда от тебяА потом что? Год,два ты не заглядывал в конституциюПоправки в нулевых были опять не заглядывалТо че ныть то теперь если ты такой ПАТРИОТ был и не знал что у тебя конституция новая уже? И остальные русские патриоты до мозга костей которые не знали о том что этой строчки нет, видимо слепые или тупые по твоему мнению? А может просто лицемеры?Цитата:Историк хренов это президент РоссииТак Такер Карлосон считаетА я и не знал что строка про межнац язык была в конституцииЯ старые редакции темболее которые жили 2 года и не изучалЗнаю что русский приравнен к государственному и все