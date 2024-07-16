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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 607 из 607«1...605606607
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:48
#9091
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Сейчас как-то логичнее
Русский язык используется наравне с государственным в гос органах и самоуправлении тоесть везде практически
Получается конституция упрочила русский язык

Зря

Надо было оставить строчку про межнациональный язык
Это юридически не обязывало бы ни к чему
Никто не обязан его был использовать в гос органах и самоуправлении
Он же просто для межнац общения
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39578
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:50
#9092
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Цитата:
Гога:
В мире 196 стран

Согласно Википедии 256 стран
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:51
#9093
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Цитата:
maxsaf:
Я знать не знал, что это изменение внесли в конституцию. До последнего был уверен, что русский не лишали статуса языка межнационального общения. Узнал случайно, от куата, потому что это изменение нигде не афишировалось.

А то есть в 1993 ты точно знал что русский это язык межнаца?))
Цитата:
maxsaf:
Я уже приводил множество свидетельств, что практически никто не был в курсе

30 лет получается в конституцию родной страны не заглядывали
А теперь в шоке)))
Патриоты Цитата:
maxsaf:
Да, именно так и было. За два года всех убедили, что русский - язык межнационального общения

Прям на площадях убеждали?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39578
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:51
#9094
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Цитата:
Гога:
тебе список

Ну да, для начала наши бывшего СССР
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24019
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:53
#9095
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Цитата:
abaika95:
Надо было оставить строчку про межнациональный язык

Конечно надо было. И про гарантии сфер применения надо было.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:54
#9096
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Цитата:
111:
Согласно Википедии 256 стран

Да хоть 5 стран из 500 имеют один гос язык что с того то?)
Вопрос о втором языке в РК не стоит а если подниметься то логичнее узбекский сделать официальным их больше заезжает
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:55
#9097
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Цитата:
maxsaf:
Конечно надо было. И про гарантии сфер применения надо было.

А если эта сфера применения сокрашается то и гарантия на нее тоже)))

Классная строчка конституции
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24019
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:56
#9098
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Цитата:
abaika95:
узбекский сделать официальным их больше заезжает

Да пусть хоть сколько их там заезжает. Важно только количество владеющих тем или иным языком.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24019
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:58
#9099
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Цитата:
abaika95:
А если эта сфера применения сокрашается то и гарантия на нее тоже)))

Перечитай ее ещё раз внимательно:

Государство гарантирует сохранение сферы применения.
Никакого сокращения.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24019
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:58
#9100
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Цитата:
abaika95:
А то есть в 1993 ты точно знал что русский это язык межнаца?))

Точно не помню, в школе рассказывали.

[Исправлено: maxsaf, 17.07.2024 - 00:59]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24019
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 00:01
#9101
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Цитата:
abaika95:
30 лет получается в конституцию родной страны не заглядывали А теперь в шоке)))

Тогда причин не было туда заглядывать, никто же не думал, что туда могут внести изменение втихаря, не спросив собственных граждан.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24019
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 00:05
#9102
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Цитата:
abaika95:
30 лет получается в конституцию родной страны не заглядывали А теперь в шоке)))

Не умничай, сам только что узнал от меня, что была другая редакция, 93года. Историк Хренов :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24019
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 00:14
#9103
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Цитата:
abaika95:
Русский язык используется наравне с государственным в гос органах и самоуправлении тоесть везде практически

То есть нигде практически
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Страница 607 из 607«1...605606607
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