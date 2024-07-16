Отправлено: - 23:51

maxsaf:

Я знать не знал, что это изменение внесли в конституцию. До последнего был уверен, что русский не лишали статуса языка межнационального общения. Узнал случайно, от куата, потому что это изменение нигде не афишировалось.

maxsaf:

Я уже приводил множество свидетельств, что практически никто не был в курсе

maxsaf:

Да, именно так и было. За два года всех убедили, что русский - язык межнационального общения

Цитата:А то есть в 1993 ты точно знал что русский это язык межнаца?))Цитата:30 лет получается в конституцию родной страны не заглядывалиА теперь в шоке)))Патриоты Цитата:Прям на площадях убеждали?