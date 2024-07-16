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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:48
Сейчас как-то логичнее
Русский язык используется наравне с государственным в гос органах и самоуправлении тоесть везде практически
Получается конституция упрочила русский язык
Зря
Надо было оставить строчку про межнациональный язык
Это юридически не обязывало бы ни к чему
Никто не обязан его был использовать в гос органах и самоуправлении
Он же просто для межнац общения
Русский язык используется наравне с государственным в гос органах и самоуправлении тоесть везде практически
Получается конституция упрочила русский язык
Зря
Надо было оставить строчку про межнациональный язык
Это юридически не обязывало бы ни к чему
Никто не обязан его был использовать в гос органах и самоуправлении
Он же просто для межнац общения
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39578
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:50
Цитата:
Согласно Википедии 256 стран
Гога:
В мире 196 стран
В мире 196 стран
Согласно Википедии 256 стран
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:51
Цитата:
А то есть в 1993 ты точно знал что русский это язык межнаца?))
Цитата:
30 лет получается в конституцию родной страны не заглядывали
А теперь в шоке)))
Патриоты Цитата:
Прям на площадях убеждали?
maxsaf:
Я знать не знал, что это изменение внесли в конституцию. До последнего был уверен, что русский не лишали статуса языка межнационального общения. Узнал случайно, от куата, потому что это изменение нигде не афишировалось.
Я знать не знал, что это изменение внесли в конституцию. До последнего был уверен, что русский не лишали статуса языка межнационального общения. Узнал случайно, от куата, потому что это изменение нигде не афишировалось.
А то есть в 1993 ты точно знал что русский это язык межнаца?))
Цитата:
maxsaf:
Я уже приводил множество свидетельств, что практически никто не был в курсе
Я уже приводил множество свидетельств, что практически никто не был в курсе
30 лет получается в конституцию родной страны не заглядывали
А теперь в шоке)))
Патриоты Цитата:
maxsaf:
Да, именно так и было. За два года всех убедили, что русский - язык межнационального общения
Да, именно так и было. За два года всех убедили, что русский - язык межнационального общения
Прям на площадях убеждали?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39578
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:51
Цитата:
Ну да, для начала наши бывшего СССР
Гога:
тебе список
тебе список
Ну да, для начала наши бывшего СССР
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:53
Цитата:
Конечно надо было. И про гарантии сфер применения надо было.
abaika95:
Надо было оставить строчку про межнациональный язык
Надо было оставить строчку про межнациональный язык
Конечно надо было. И про гарантии сфер применения надо было.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:54
Цитата:
Да хоть 5 стран из 500 имеют один гос язык что с того то?)
Вопрос о втором языке в РК не стоит а если подниметься то логичнее узбекский сделать официальным их больше заезжает
111:
Согласно Википедии 256 стран
Согласно Википедии 256 стран
Да хоть 5 стран из 500 имеют один гос язык что с того то?)
Вопрос о втором языке в РК не стоит а если подниметься то логичнее узбекский сделать официальным их больше заезжает
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16327
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:55
Цитата:
А если эта сфера применения сокрашается то и гарантия на нее тоже)))
Классная строчка конституции
maxsaf:
Конечно надо было. И про гарантии сфер применения надо было.
Конечно надо было. И про гарантии сфер применения надо было.
А если эта сфера применения сокрашается то и гарантия на нее тоже)))
Классная строчка конституции
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:56
Цитата:
Да пусть хоть сколько их там заезжает. Важно только количество владеющих тем или иным языком.
abaika95:
узбекский сделать официальным их больше заезжает
узбекский сделать официальным их больше заезжает
Да пусть хоть сколько их там заезжает. Важно только количество владеющих тем или иным языком.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:58
Цитата:
Перечитай ее ещё раз внимательно:
Государство гарантирует сохранение сферы применения.
Никакого сокращения.
abaika95:
А если эта сфера применения сокрашается то и гарантия на нее тоже)))
А если эта сфера применения сокрашается то и гарантия на нее тоже)))
Перечитай ее ещё раз внимательно:
Государство гарантирует сохранение сферы применения.
Никакого сокращения.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 23:58
Цитата:
Точно не помню, в школе рассказывали.
[Исправлено: maxsaf, 17.07.2024 - 00:59]
abaika95:
А то есть в 1993 ты точно знал что русский это язык межнаца?))
А то есть в 1993 ты точно знал что русский это язык межнаца?))
Точно не помню, в школе рассказывали.
[Исправлено: maxsaf, 17.07.2024 - 00:59]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 00:01
Цитата:
Тогда причин не было туда заглядывать, никто же не думал, что туда могут внести изменение втихаря, не спросив собственных граждан.
abaika95:
30 лет получается в конституцию родной страны не заглядывали А теперь в шоке)))
30 лет получается в конституцию родной страны не заглядывали А теперь в шоке)))
Тогда причин не было туда заглядывать, никто же не думал, что туда могут внести изменение втихаря, не спросив собственных граждан.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 00:05
Цитата:
Не умничай, сам только что узнал от меня, что была другая редакция, 93года. Историк Хренов
abaika95:
30 лет получается в конституцию родной страны не заглядывали А теперь в шоке)))
30 лет получается в конституцию родной страны не заглядывали А теперь в шоке)))
Не умничай, сам только что узнал от меня, что была другая редакция, 93года. Историк Хренов
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.07.24 - 00:14
Цитата:
То есть нигде практически
abaika95:
Русский язык используется наравне с государственным в гос органах и самоуправлении тоесть везде практически
Русский язык используется наравне с государственным в гос органах и самоуправлении тоесть везде практически
То есть нигде практически
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