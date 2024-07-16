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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39574
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 20:20
#9046
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Цитата:
abaika95:
Верчением ужа на сковородке

Да просто истерия, уже мои слова выковыривать начал и ...
За соломинку хвататься, что это я сказал Добринцов орыс вали в Россию..
Прям клоунада какая то обиженная..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23999
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 20:23
#9047
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Цитата:
111:
Добринцов орыс вали в Россию..

Вот опять, доказывай, что не говорил :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23999
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 20:27
#9048
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Цитата:
111:
Хватает и истории.

История гласит, что на момент обретения независимости в Казахстане русскоговорящих было намного больше, и даже проголосовали за два государственных, русский и казахский, но потом один нац.кадр напугал, что другим нац.кадрам это не понравится и они устроят второй желтоксан. И тогда повторно проголосовали за один гос. язык - казахский, наплевав на большинство. Так все было по истории?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9987
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 20:42
#9049
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Цитата:
111:
Добринцов орыс вали в Россию.

Если чё я Акорыс :lol: ,но в Белоруссию наверно не поеду,там батька спекулянтов не любит.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23999
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 21:21
#9050
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Цитата:
Добринцофф:
Если чё я Акорыс

Таксист тоже кстати может быть и немцем, и украинцем, и белорусом. Так что там с национальностью - пальцем в небо. Вот что их реально бесит - так это то, что вы оба на казахское приветствие ответите "здравствуйте", что в принципе логично, будь русский язык - языком межнационального общения. Но нет же, надо было лишить втихаря русский язык этого статуса. Зачем, спрашивается? Кому помешало?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23999
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 21:27
#9051
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Цитата из статьи двухдневной давности:

Цитата:
Русский язык в Казахстане даже имеет конституционный статус: казахский язык является государственным, а русский закреплен в конституции как язык межнационального общения. 


Даже профи до сих пор не в курсе насчёт лишения статуса языка межнационального общения, хотя столько лет прошло. Говорю же - втихаря меняли.

статья тут
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39574
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 21:40
#9052
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Цитата:
Добринцофф:
Если чё я Акорыс ,но в Белоруссию

Как моя сеструха, у которой сына отправили погибать в Украину..
Она тоже почему то не едет в Болоруссию, хотя некоторые с нашей Дружбы туда уехали.
Уехал брат моего товарища, родной, а этот в Рудном, бизнесом занимается, тоже говорит ему туда неохота что то.
Сосед уехал, приезжал, но так говорит, как в Советском Союзе, восьмерки на работе ставят, не сказать что он прям в экстазе конечно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39574
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 21:41
#9053
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Цитата:
maxsaf:
История гласит, что на момент обретения независимост

В 30х уничтожили всех, ога..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10648
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 22:11
#9054
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Цитата:
111:
Болоруссию,

----О , новую страну открыл !!!! :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10648
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 22:18
#9055
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Цитата:
111:
Наивняк и тупость то не включай

---Вот как раз ты и не включай . Ты там про 230 стран говорил . Но только у 45 совпадает название и официальный язык . Марик , принимай поражение с честью ! :lol: :lol: :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1465
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 22:32
#9056
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Цитата:
maxsaf:
статья тут

Прочитал.
Про лишение русского языка своего статуса - ни слова. Наоборот, констатация факта: "Русский язык в Казахстане даже имеет конституционный статус: казахский язык является государственным, а русский закреплен в конституции как язык межнационального общения."
Про "полномасштабную войну против Украины" читать смешно. Этот организм просто не представляет себе, что такое полномасштабная война.
А так - просто "мнение" русофоба обыкновенного. Потому и уверен в актуальности некой "деколонизации".
Оне там в своей прибалтике "деколонизировались". Результатами довольны?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39574
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 22:46
#9057
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Цитата:
Гога:
Но только у 45 совпадает название и официальный язык .

Я говорил не про это, я говорил те страны, в которых язык один государственный.
Не надо тут выворачивать на ровном месте.
Плюс те, у кого национальная составляющая сходится с государственным языком.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39574
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 22:47
#9058
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Цитата:
Гога:
Ты там про 230 стран говорил . Но только у 45 совпадает название

Из 260ти стран, у сколькиз стран государственный язык один?
Ты что, читать вопрос не умеешь?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23999
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 22:48
#9059
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Цитата:
Skeptic:
Про лишение русского языка своего статуса - ни слова.

Так я же говорю - люди про это лишение статуса до сих пор не знают многие. Втихаря лишали.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23999
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 22:50
#9060
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Цитата:
111:
Из 260ти стран

Для начала, где ты 260 стран нашел, умник? :lol:
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