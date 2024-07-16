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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 20:20
Цитата:
Да просто истерия, уже мои слова выковыривать начал и ...
За соломинку хвататься, что это я сказал Добринцов орыс вали в Россию..
Прям клоунада какая то обиженная..
abaika95:
Верчением ужа на сковородке
Верчением ужа на сковородке
Да просто истерия, уже мои слова выковыривать начал и ...
За соломинку хвататься, что это я сказал Добринцов орыс вали в Россию..
Прям клоунада какая то обиженная..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 20:23
Цитата:
Вот опять, доказывай, что не говорил
111:
Добринцов орыс вали в Россию..
Добринцов орыс вали в Россию..
Вот опять, доказывай, что не говорил
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 20:27
Цитата:
История гласит, что на момент обретения независимости в Казахстане русскоговорящих было намного больше, и даже проголосовали за два государственных, русский и казахский, но потом один нац.кадр напугал, что другим нац.кадрам это не понравится и они устроят второй желтоксан. И тогда повторно проголосовали за один гос. язык - казахский, наплевав на большинство. Так все было по истории?
111:
Хватает и истории.
Хватает и истории.
История гласит, что на момент обретения независимости в Казахстане русскоговорящих было намного больше, и даже проголосовали за два государственных, русский и казахский, но потом один нац.кадр напугал, что другим нац.кадрам это не понравится и они устроят второй желтоксан. И тогда повторно проголосовали за один гос. язык - казахский, наплевав на большинство. Так все было по истории?
(Уважаемые пользователи)
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- 15.05.11
- Сообщений:
- 9987
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 20:42
Цитата:
Если чё я Акорыс ,но в Белоруссию наверно не поеду,там батька спекулянтов не любит.
111:
Добринцов орыс вали в Россию.
Добринцов орыс вали в Россию.
Если чё я Акорыс ,но в Белоруссию наверно не поеду,там батька спекулянтов не любит.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 21:21
Цитата:
Таксист тоже кстати может быть и немцем, и украинцем, и белорусом. Так что там с национальностью - пальцем в небо. Вот что их реально бесит - так это то, что вы оба на казахское приветствие ответите "здравствуйте", что в принципе логично, будь русский язык - языком межнационального общения. Но нет же, надо было лишить втихаря русский язык этого статуса. Зачем, спрашивается? Кому помешало?
Добринцофф:
Если чё я Акорыс
Если чё я Акорыс
Таксист тоже кстати может быть и немцем, и украинцем, и белорусом. Так что там с национальностью - пальцем в небо. Вот что их реально бесит - так это то, что вы оба на казахское приветствие ответите "здравствуйте", что в принципе логично, будь русский язык - языком межнационального общения. Но нет же, надо было лишить втихаря русский язык этого статуса. Зачем, спрашивается? Кому помешало?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 21:27
Цитата из статьи двухдневной давности:
Цитата:
Даже профи до сих пор не в курсе насчёт лишения статуса языка межнационального общения, хотя столько лет прошло. Говорю же - втихаря меняли.
статья тут
Цитата:
Русский язык в Казахстане даже имеет конституционный статус: казахский язык является государственным, а русский закреплен в конституции как язык межнационального общения.
Даже профи до сих пор не в курсе насчёт лишения статуса языка межнационального общения, хотя столько лет прошло. Говорю же - втихаря меняли.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 21:40
Цитата:
Как моя сеструха, у которой сына отправили погибать в Украину..
Она тоже почему то не едет в Болоруссию, хотя некоторые с нашей Дружбы туда уехали.
Уехал брат моего товарища, родной, а этот в Рудном, бизнесом занимается, тоже говорит ему туда неохота что то.
Сосед уехал, приезжал, но так говорит, как в Советском Союзе, восьмерки на работе ставят, не сказать что он прям в экстазе конечно..
Добринцофф:
Если чё я Акорыс ,но в Белоруссию
Если чё я Акорыс ,но в Белоруссию
Как моя сеструха, у которой сына отправили погибать в Украину..
Она тоже почему то не едет в Болоруссию, хотя некоторые с нашей Дружбы туда уехали.
Уехал брат моего товарища, родной, а этот в Рудном, бизнесом занимается, тоже говорит ему туда неохота что то.
Сосед уехал, приезжал, но так говорит, как в Советском Союзе, восьмерки на работе ставят, не сказать что он прям в экстазе конечно..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 21:41
Цитата:
В 30х уничтожили всех, ога..
maxsaf:
История гласит, что на момент обретения независимост
История гласит, что на момент обретения независимост
В 30х уничтожили всех, ога..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 22:11
Цитата:
----О , новую страну открыл !!!!
111:
Болоруссию,
Болоруссию,
----О , новую страну открыл !!!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 22:18
Цитата:
---Вот как раз ты и не включай . Ты там про 230 стран говорил . Но только у 45 совпадает название и официальный язык . Марик , принимай поражение с честью !
111:
Наивняк и тупость то не включай
Наивняк и тупость то не включай
---Вот как раз ты и не включай . Ты там про 230 стран говорил . Но только у 45 совпадает название и официальный язык . Марик , принимай поражение с честью !
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 1465
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 22:32
Цитата:
Прочитал.
Про лишение русского языка своего статуса - ни слова. Наоборот, констатация факта: "Русский язык в Казахстане даже имеет конституционный статус: казахский язык является государственным, а русский закреплен в конституции как язык межнационального общения."
Про "полномасштабную войну против Украины" читать смешно. Этот организм просто не представляет себе, что такое полномасштабная война.
А так - просто "мнение" русофоба обыкновенного. Потому и уверен в актуальности некой "деколонизации".
Оне там в своей прибалтике "деколонизировались". Результатами довольны?
maxsaf:
статья тут
статья тут
Прочитал.
Про лишение русского языка своего статуса - ни слова. Наоборот, констатация факта: "Русский язык в Казахстане даже имеет конституционный статус: казахский язык является государственным, а русский закреплен в конституции как язык межнационального общения."
Про "полномасштабную войну против Украины" читать смешно. Этот организм просто не представляет себе, что такое полномасштабная война.
А так - просто "мнение" русофоба обыкновенного. Потому и уверен в актуальности некой "деколонизации".
Оне там в своей прибалтике "деколонизировались". Результатами довольны?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 22:46
Цитата:
Я говорил не про это, я говорил те страны, в которых язык один государственный.
Не надо тут выворачивать на ровном месте.
Плюс те, у кого национальная составляющая сходится с государственным языком.
Гога:
Но только у 45 совпадает название и официальный язык .
Но только у 45 совпадает название и официальный язык .
Я говорил не про это, я говорил те страны, в которых язык один государственный.
Не надо тут выворачивать на ровном месте.
Плюс те, у кого национальная составляющая сходится с государственным языком.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 22:47
Цитата:
Из 260ти стран, у сколькиз стран государственный язык один?
Ты что, читать вопрос не умеешь?
Гога:
Ты там про 230 стран говорил . Но только у 45 совпадает название
Ты там про 230 стран говорил . Но только у 45 совпадает название
Из 260ти стран, у сколькиз стран государственный язык один?
Ты что, читать вопрос не умеешь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 22:48
Цитата:
Так я же говорю - люди про это лишение статуса до сих пор не знают многие. Втихаря лишали.
Skeptic:
Про лишение русского языка своего статуса - ни слова.
Про лишение русского языка своего статуса - ни слова.
Так я же говорю - люди про это лишение статуса до сих пор не знают многие. Втихаря лишали.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 22:50
Цитата:
Для начала, где ты 260 стран нашел, умник?
111:
Из 260ти стран
Из 260ти стран
Для начала, где ты 260 стран нашел, умник?
-
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