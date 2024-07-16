Пьяная погоня в Костанае: Суд арестовал водителя и лишил его прав

Отправлено: - 22:02

Включите свои мозги! Не надо быть быть минусовым адвокатом, поощряя безответственность, разгильдяйство, жалость к правонарушителям! Прежде чем употреблять спиртное каждый рожденный на свет, прежде всего обязан думать о своих родственниках, для этого должны быть мозги! Если их нет, то пусть пеняет на себя, что подвел свою родню, лишив их сособственности! Если бы он кого-нибудь задавил из ваших родственников, то думаю тут бы поднялся ОР!