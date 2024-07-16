Пьяная погоня в Костанае: Суд арестовал водителя и лишил его прав
Отправлено: 16.07.24 - 13:34
Решение по делу нетрезвого жителя областного центра, который ранним утром 12 июля ездил по улицам города и пытался скрыться от полицейских, вынес специализированный суд по административным правонарушениям. Читать новость
Постановлением суда на гражданина Н. наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 18 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет 6 месяцев.
Одновременно нужно в КоАП внести изменения, позволяющие суду конфисковывать авто правонарушителя, чтобы потом он снова не ездил по Костанайской области, создавая опять проблему гражданам, правоохранительным органам, и ненужную опасность! И такое не будет ущемлением прав собственника, это будет справедливая кара за совершенное деяние! Нет авто, нет и проблемы! Ведь надо реализовывать судам принцип Справедливого Казахстана!
Хотелось бы услышать или прочитать про эти справедливые принципы Жана Казахстана правозглашенные староказахстанцами??
Если это: не укради, не натвори и остальные общечеловеческие принципы из какого то древнего завета, то какой же это новый справедливый казахстан- думаю- это очередная имиджевая чиновечья словоблудистика, которая была 30 лет, есть и ещё лет 30 будет. Ничего не меняется в доме Облонских.
Vit: А другого трезвого с легким остаточным перегаром тоже на 7 лет
Мы не в Германии где есть разрешённые промили алкоголя и можно выпить бутылку пива, или стакан лёгкого вина и спокойно сесть за руль,у нас перегар не бывает лёгким или остаточным,если экспертиза показала,значит ты пьяный,поэтому наказание будет одинаковым для бухого в доску и для трезвого с будуна.
Включите свои мозги! Не надо быть быть минусовым адвокатом, поощряя безответственность, разгильдяйство, жалость к правонарушителям! Прежде чем употреблять спиртное каждый рожденный на свет, прежде всего обязан думать о своих родственниках, для этого должны быть мозги! Если их нет, то пусть пеняет на себя, что подвел свою родню, лишив их сособственности! Если бы он кого-нибудь задавил из ваших родственников, то думаю тут бы поднялся ОР!
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