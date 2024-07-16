Re: "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью...

Отправлено: - 21:48

Сарказм тут ни к чему! Крестьяне, руководители ТОО на халяву хотят получить кадры из рук гос-ва, не затратив ни копейки на обучение молодых людей! Поэтому Аксакалов им правильно указывает кулибаевским предпринимателям, что если ноете что кадры негодные, то сами возьмитесь и учите на свои деньги только сначала заключите договор. Это первый президент через акимов всех уровней приучил всех предпринимателей к халяве и теперь это нужно искоренять полностью другому! Аким дал понять: Хотите иметь доходы, учите будущие кадры за свои деньги, не хотите, зерна, овощи, крупы можно купить в РФ, Белоруссии, Украине, Узбекистане, где заинтересованы в получении дохода и развитию экономики! Ведь все равно Казахстан импортирует 65% их этих стран вышеназванную продукцию! Скоро в дармоедов, а не производителей превратятся, могут только чужое продавать и мошенническим путем наживаться за счет народных масс, которые также не прочь за чужой счет погулять в праздничной стране!