Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Критикуешь - предлагай" - Пассивностью сельхозбизнеса в вопросе подготовки кадров недоволен аким Костанайской области
"Критикуешь - предлагай" - Пассивностью сельхозбизнеса в вопросе подготовки кадров недоволен аким Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49629
"Критикуешь - предлагай" - Пассивностью сельхозбизнеса в вопросе подготовки кадров недоволен аким Костанайской области
Отправлено: 16.07.24 - 16:02
В области второй год реализуется программа по целевой подготовке специалистов в учебных заведениях. Она позволяет выпускать работников под нужды работодателей. Однако в сельском хозяйстве мало кто заключил договоры с учебными заведениями.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3424
Re: "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью...
Отправлено: 16.07.24 - 16:02
//Критику Кумара Иргибаевича мы услышали.// - мы это кто?
Re: "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью...
Отправлено: 16.07.24 - 16:12
Цитата://Палате предпринимателей "Атамекен", управлению координации занятости совместно с акиматами регионов поручаю//
Управление, акиматам - это понятно- это ГОС.СТРУКТУРЫ, но при чём тут общественная и полукриминальная, кулибаевская Палата предпринимателей ??
Она КАКОГО отношения имеют к этим вопросам ??
Управление, акиматам - это понятно- это ГОС.СТРУКТУРЫ, но при чём тут общественная и полукриминальная, кулибаевская Палата предпринимателей ??
Она КАКОГО отношения имеют к этим вопросам ??
Re: "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью...
Отправлено: 16.07.24 - 16:37
Цитата://Критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай.//
Значит эта "целевая программа подготовки сельских специалистов"- НЕЖИЗНЕСПОСОБНА и НИКОМУ не нужна. Она ВЫДУМАННА каким то чиновником или из числа приближённым из сферы образования для получения стопроцентных БЮДЖЕТНЫХ денег в своё частное образовательное учреждение. Это из критики.
Теперь по предложению: - эти деньги отдать в ТОО или КХ для обучения СВОИХ, деревенских пацанов и девчат по тем или иным специальностям и по прошествию определённого времени проконтролировать - куда и на какие цели ушли эти деньги: -
тем самым Аксакалов убьёт сразу два зайца - вот вам деньги, готовьте сами и не нойте и не строчите ЖАЛОБЫ;- в принципе это ваши ЧАСТНЫЕ вопросы и решайте их САМИ, но с нашими (государственными) деньгами.
Значит эта "целевая программа подготовки сельских специалистов"- НЕЖИЗНЕСПОСОБНА и НИКОМУ не нужна. Она ВЫДУМАННА каким то чиновником или из числа приближённым из сферы образования для получения стопроцентных БЮДЖЕТНЫХ денег в своё частное образовательное учреждение. Это из критики.
Теперь по предложению: - эти деньги отдать в ТОО или КХ для обучения СВОИХ, деревенских пацанов и девчат по тем или иным специальностям и по прошествию определённого времени проконтролировать - куда и на какие цели ушли эти деньги: -
тем самым Аксакалов убьёт сразу два зайца - вот вам деньги, готовьте сами и не нойте и не строчите ЖАЛОБЫ;- в принципе это ваши ЧАСТНЫЕ вопросы и решайте их САМИ, но с нашими (государственными) деньгами.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6969
Re: "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью...
Отправлено: 16.07.24 - 18:58
Раз уже элеваторы взрывают для карьера,значит зерна не так уже много, а следом и в целом нет того сельского хозяйства как при союзе, в итоге какой смысл и для кого пудрить мозги молодым ребятам.
Re: "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью...
Отправлено: 16.07.24 - 19:13
Цитата:
Не совсем так, вернее, не всё так: - вместо этого старого элеватора купленного по дешёвке южанами из ТОО"Казагротрейдом", в районе построены силосы сислами местных ТОО и КХ- так что общая ёмкость для хранения зерна в Жетыкаринском районе наоборот выросла; также выросла ёмкость для хранения зерна и у соседей- в Денисовском районе- там тоже южане из ТОО "Олжа агро", выкупив или правильней будет- отобрав с помощью Кулибаева, у ТОО "Иволга" линейный элеватор, тоже НЕ СМОГЛИ дать ему ума и наверное этому элеватору уготована судьба жетыкаринского - забвение и разруха, тем более его уже потихоньку грабят на цвет и черный лом.
сайлау курманов:
элеваторы взрывают для карьера,значит зерна не так уже много,
элеваторы взрывают для карьера,значит зерна не так уже много,
Не совсем так, вернее, не всё так: - вместо этого старого элеватора купленного по дешёвке южанами из ТОО"Казагротрейдом", в районе построены силосы сислами местных ТОО и КХ- так что общая ёмкость для хранения зерна в Жетыкаринском районе наоборот выросла; также выросла ёмкость для хранения зерна и у соседей- в Денисовском районе- там тоже южане из ТОО "Олжа агро", выкупив или правильней будет- отобрав с помощью Кулибаева, у ТОО "Иволга" линейный элеватор, тоже НЕ СМОГЛИ дать ему ума и наверное этому элеватору уготована судьба жетыкаринского - забвение и разруха, тем более его уже потихоньку грабят на цвет и черный лом.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 253
Re: "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью...
Отправлено: 16.07.24 - 21:48
Сарказм тут ни к чему! Крестьяне, руководители ТОО на халяву хотят получить кадры из рук гос-ва, не затратив ни копейки на обучение молодых людей! Поэтому Аксакалов им правильно указывает кулибаевским предпринимателям, что если ноете что кадры негодные, то сами возьмитесь и учите на свои деньги только сначала заключите договор. Это первый президент через акимов всех уровней приучил всех предпринимателей к халяве и теперь это нужно искоренять полностью другому! Аким дал понять: Хотите иметь доходы, учите будущие кадры за свои деньги, не хотите, зерна, овощи, крупы можно купить в РФ, Белоруссии, Украине, Узбекистане, где заинтересованы в получении дохода и развитию экономики! Ведь все равно Казахстан импортирует 65% их этих стран вышеназванную продукцию! Скоро в дармоедов, а не производителей превратятся, могут только чужое продавать и мошенническим путем наживаться за счет народных масс, которые также не прочь за чужой счет погулять в праздничной стране!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать