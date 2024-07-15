Отправлено: - 21:54

maxsaf:

А зачем мне приезжать, чтобы кого-то забрать. Можно просто подождать в сторонке, пока ты и им скатертью дорожка не скажешь, а потом просто встретить

Цитата:Читай второй вариант санкций кроме не в пустим в страну)