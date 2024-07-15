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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:51
Цитата:
А зачем мне приезжать, чтобы кого-то забрать. Можно просто подождать в сторонке, пока ты и им скатертью дорожка не скажешь, а потом просто встретить
abaika95:
Родня,друзья Всех в Канаду забрал?)
Родня,друзья Всех в Канаду забрал?)
А зачем мне приезжать, чтобы кого-то забрать. Можно просто подождать в сторонке, пока ты и им скатертью дорожка не скажешь, а потом просто встретить
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16313
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:54
Цитата:
Читай второй вариант санкций кроме не в пустим в страну)
maxsaf:
А зачем мне приезжать, чтобы кого-то забрать. Можно просто подождать в сторонке, пока ты и им скатертью дорожка не скажешь, а потом просто встретить
А зачем мне приезжать, чтобы кого-то забрать. Можно просто подождать в сторонке, пока ты и им скатертью дорожка не скажешь, а потом просто встретить
Читай второй вариант санкций кроме не в пустим в страну)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:55
Цитата:
Второй меня вообще не устраивает)
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 15.07.2024 - 23:55]
abaika95:
Читай второй вариант санкций кроме не в пустим в страну)
Читай второй вариант санкций кроме не в пустим в страну)
Второй меня вообще не устраивает)
Цитата:
electro: ну что и требовалось доказать, воды НЕТ И СЕЙЧАС, подходит к концу 15 июля. либо это авария, либо некому работать, но одно точно - враньё сплошное по всей стране и во всех сферах жизни. так куда придем, а? правильно - к истокам. кочевать начнём в итоге
[Исправлено: maxsaf, 15.07.2024 - 23:55]
A
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 6307
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:55
Цитата:
Проехали.....
maxsaf:
кто такой ваш этот бывший.
кто такой ваш этот бывший.
Проехали.....
s
(Пользователи)
- Откуда:
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- 5395
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 07:11
Цитата:
У него есть друзья? С таким характером вряд ли!
abaika95:
Родня,друзья Всех в
Родня,друзья Всех в
У него есть друзья? С таким характером вряд ли!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 13:23
Цитата:
---Я тебе написал , что всего у 45 стран совпадает название страны и гос.язык .
111:
Где остальные 230 стран?
Где остальные 230 стран?
---Я тебе написал , что всего у 45 стран совпадает название страны и гос.язык .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 14:43
Цитата:
Какие например?
Причем тут совпадение названия?
Россия и Германия что, там не русский и не немецкий?
В Британии не английский?
В России выходит Роский язык, а не Русский должен быть?
Я говорю о государственном языке.
Об одном.
Гога:
тебе написал , что всего у 45 стран совпадает название страны и гос.язык .
тебе написал , что всего у 45 стран совпадает название страны и гос.язык .
Какие например?
Причем тут совпадение названия?
Россия и Германия что, там не русский и не немецкий?
В Британии не английский?
В России выходит Роский язык, а не Русский должен быть?
Я говорю о государственном языке.
Об одном.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 15:09
Обычный день русского Героя СВО, которому без разницы, убивать русских детей в Украине или же в России.
Расстрелять малолетних деток, к чему собственно привык, чему его учили..
[Исправлено: 111, 16.07.2024 - 16:10]
Расстрелять малолетних деток, к чему собственно привык, чему его учили..
[Исправлено: 111, 16.07.2024 - 16:10]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 16:52
Цитата:
---Нет такой страны !Цитата:
111:
В Британии не английский?
В Британии не английский?
---Нет такой страны !Цитата:
111:---По твоей железной логике там должен быть германский язык
Германия что, там не немецкий?
Германия что, там не немецкий?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 18:16
Цитата:
Ну ты же сам писал КАЗАХстан - поэтому и казахский государственный, остальные языки - низзя
111:
Причем тут совпадение названия?
Причем тут совпадение названия?
Ну ты же сам писал КАЗАХстан - поэтому и казахский государственный, остальные языки - низзя
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 18:17
Цитата:
Он сам не понимает чё мелет
Гога:
По твоей железной логике там должен быть германский язык
По твоей железной логике там должен быть германский язык
Он сам не понимает чё мелет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 18:25
---Кстати , все совпадения только в Европе и Азии .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 19:18
Цитата:
Да, и в России не должно быть русского выходит?
Наивняк и тупость то не включай
Гога:
По твоей железной логике там должен быть германский язык
По твоей железной логике там должен быть германский язык
Да, и в России не должно быть русского выходит?
Наивняк и тупость то не включай
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 19:49
Цитата:
По твоей логике там должен быть россиянский или название страны и гос язык могут не совпадать?))
111:
Да, и в России не должно быть русского выходит?
Да, и в России не должно быть русского выходит?
По твоей логике там должен быть россиянский или название страны и гос язык могут не совпадать?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 20:16
Цитата:
Почему название страны?
Хватает и истории.
Язык то в России один, в Германии тоже.
В Британии так же думаю.
Во Франции, Италии.
Племена абуабуа в Африке меня не интересуют.
Так же самое и в КАЗАХстане.
maxsaf:
название страны и гос язык могут не совпадать?))
название страны и гос язык могут не совпадать?))
Почему название страны?
Хватает и истории.
Язык то в России один, в Германии тоже.
В Британии так же думаю.
Во Франции, Италии.
Племена абуабуа в Африке меня не интересуют.
Так же самое и в КАЗАХстане.
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