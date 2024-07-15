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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23994
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:51
#9031
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Цитата:
abaika95:
Родня,друзья Всех в Канаду забрал?)

А зачем мне приезжать, чтобы кого-то забрать. Можно просто подождать в сторонке, пока ты и им скатертью дорожка не скажешь, а потом просто встретить :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16313
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:54
#9032
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Цитата:
maxsaf:
А зачем мне приезжать, чтобы кого-то забрать. Можно просто подождать в сторонке, пока ты и им скатертью дорожка не скажешь, а потом просто встретить

Читай второй вариант санкций кроме не в пустим в страну)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23994
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:55
#9033
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Цитата:
abaika95:
Читай второй вариант санкций кроме не в пустим в страну)

Второй меня вообще не устраивает)

Цитата:
electro: ну что и требовалось доказать, воды НЕТ И СЕЙЧАС, подходит к концу 15 июля. либо это авария, либо некому работать, но одно точно - враньё сплошное по всей стране и во всех сферах жизни. так куда придем, а? правильно - к истокам. кочевать начнём в итоге


[Исправлено: maxsaf, 15.07.2024 - 23:55]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6307
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:55
#9034
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Цитата:
maxsaf:
кто такой ваш этот бывший.


Проехали.....
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5395
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 07:11
#9035
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Цитата:
abaika95:
Родня,друзья Всех в

У него есть друзья? С таким характером вряд ли!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10646
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 13:23
#9036
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Цитата:
111:
Где остальные 230 стран?

---Я тебе написал , что всего у 45 стран совпадает название страны и гос.язык .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39570
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 14:43
#9037
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Цитата:
Гога:
тебе написал , что всего у 45 стран совпадает название страны и гос.язык .

Какие например?
Причем тут совпадение названия?
Россия и Германия что, там не русский и не немецкий?
В Британии не английский?
В России выходит Роский язык, а не Русский должен быть?
Я говорю о государственном языке.
Об одном.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39570
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 15:09
#9038
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Обычный день русского Героя СВО, которому без разницы, убивать русских детей в Украине или же в России.
Расстрелять малолетних деток, к чему собственно привык, чему его учили..




[Исправлено: 111, 16.07.2024 - 16:10]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10646
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 16:52
#9039
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Цитата:
111:
В Британии не английский?

---Нет такой страны !Цитата:
111:
Германия что, там не немецкий?
---По твоей железной логике там должен быть германский язык
:lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23994
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 18:16
#9040
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Цитата:
111:
Причем тут совпадение названия?

Ну ты же сам писал КАЗАХстан - поэтому и казахский государственный, остальные языки - низзя :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23994
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 18:17
#9041
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Цитата:
Гога:
По твоей железной логике там должен быть германский язык

Он сам не понимает чё мелет :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10646
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 18:25
#9042
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---Кстати , все совпадения только в Европе и Азии .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39570
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 19:18
#9043
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Цитата:
Гога:
По твоей железной логике там должен быть германский язык

Да, и в России не должно быть русского выходит?
Наивняк и тупость то не включай
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23994
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 19:49
#9044
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Цитата:
111:
Да, и в России не должно быть русского выходит?

По твоей логике там должен быть россиянский :lol: или название страны и гос язык могут не совпадать?))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39570
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 16.07.24 - 20:16
#9045
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Цитата:
maxsaf:
название страны и гос язык могут не совпадать?))

Почему название страны?
Хватает и истории.
Язык то в России один, в Германии тоже.
В Британии так же думаю.
Во Франции, Италии.
Племена абуабуа в Африке меня не интересуют.
Так же самое и в КАЗАХстане.
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