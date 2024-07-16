НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью сельхозбизнеса в вопросе подготовки кадров недоволен аким Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49629
"Критикуешь - предлагай" - Пассивностью сельхозбизнеса в вопросе подготовки кадров недоволен аким Костанайской области
Отправлено: 16.07.24 - 16:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В области второй год реализуется программа по целевой подготовке специалистов в учебных заведениях. Она позволяет выпускать работников под нужды работодателей. Однако в сельском хозяйстве мало кто заключил договоры с учебными заведениями.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3424
Re: "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью...
Отправлено: 16.07.24 - 16:02
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Критику Кумара Иргибаевича мы услышали.// - мы это кто?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6307
Re: "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью...
Отправлено: 16.07.24 - 16:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Палате предпринимателей "Атамекен", управлению координации занятости совместно с акиматами регионов поручаю//

Управление, акиматам - это понятно- это ГОС.СТРУКТУРЫ, но при чём тут общественная и полукриминальная, кулибаевская Палата предпринимателей ??
Она КАКОГО отношения имеют к этим вопросам ??
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6307
Re: "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью...
Отправлено: 16.07.24 - 16:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://Критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай.//

Значит эта "целевая программа подготовки сельских специалистов"- НЕЖИЗНЕСПОСОБНА и НИКОМУ не нужна. Она ВЫДУМАННА каким то чиновником или из числа приближённым из сферы образования для получения стопроцентных БЮДЖЕТНЫХ денег в своё частное образовательное учреждение. Это из критики.

Теперь по предложению: - эти деньги отдать в ТОО или КХ для обучения СВОИХ, деревенских пацанов и девчат по тем или иным специальностям и по прошествию определённого времени проконтролировать - куда и на какие цели ушли эти деньги: -
тем самым Аксакалов убьёт сразу два зайца - вот вам деньги, готовьте сами и не нойте и не строчите ЖАЛОБЫ;- в принципе это ваши ЧАСТНЫЕ вопросы и решайте их САМИ, но с нашими (государственными) деньгами.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6969
Re: "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью...
Отправлено: 16.07.24 - 18:58
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раз уже элеваторы взрывают для карьера,значит зерна не так уже много, а следом и в целом нет того сельского хозяйства как при союзе, в итоге какой смысл и для кого пудрить мозги молодым ребятам.
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6307
Re: "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью...
Отправлено: 16.07.24 - 19:13
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
элеваторы взрывают для карьера,значит зерна не так уже много,



Не совсем так, вернее, не всё так: - вместо этого старого элеватора купленного по дешёвке южанами из ТОО"Казагротрейдом", в районе построены силосы сислами местных ТОО и КХ- так что общая ёмкость для хранения зерна в Жетыкаринском районе наоборот выросла; также выросла ёмкость для хранения зерна и у соседей- в Денисовском районе- там тоже южане из ТОО "Олжа агро", выкупив или правильней будет- отобрав с помощью Кулибаева, у ТОО "Иволга" линейный элеватор, тоже НЕ СМОГЛИ дать ему ума и наверное этому элеватору уготована судьба жетыкаринского - забвение и разруха, тем более его уже потихоньку грабят на цвет и черный лом.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: ACROS

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS