Re: "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью...

Отправлено: - 16:37

Цитата://Критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай.//



Значит эта "целевая программа подготовки сельских специалистов"- НЕЖИЗНЕСПОСОБНА и НИКОМУ не нужна. Она ВЫДУМАННА каким то чиновником или из числа приближённым из сферы образования для получения стопроцентных БЮДЖЕТНЫХ денег в своё частное образовательное учреждение. Это из критики.



Теперь по предложению: - эти деньги отдать в ТОО или КХ для обучения СВОИХ, деревенских пацанов и девчат по тем или иным специальностям и по прошествию определённого времени проконтролировать - куда и на какие цели ушли эти деньги: -

тем самым Аксакалов убьёт сразу два зайца - вот вам деньги, готовьте сами и не нойте и не строчите ЖАЛОБЫ;- в принципе это ваши ЧАСТНЫЕ вопросы и решайте их САМИ, но с нашими (государственными) деньгами.