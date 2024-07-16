Отправлено: - 16:59

абике:

принцип Справедливого Казахстана!

Цитата:Хотелось бы услышать или прочитать про эти справедливые принципы Жана Казахстана правозглашенные староказахстанцами??Если это: не укради, не натвори и остальные общечеловеческие принципы из какого то древнего завета, то какой же это новый справедливый казахстан- думаю- это очередная имиджевая чиновечья словоблудистика, которая была 30 лет, есть и ещё лет 30 будет. Ничего не меняется в доме Облонских.