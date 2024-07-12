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≡ "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49629
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 12.07.24 - 20:02
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42-летняя жительница города Тобыл Кундызай Кенжетаева обвиняется в оскорблении водителя такси, 30-летнего Михаила ГАЛКИНА. Дело рассматривается по статье "Разжигание межнациональной розни". Как выяснилось в суде, это тяжкая уголовная статье, по которой грозит до 7 лет лишения свободы.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5395
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:17
#60
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5395
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:19
#61
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23991
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:20
#62
Комментарий удален модератором.
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5395
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:20
#63
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23991
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:21
#64
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23991
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:23
#65
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Цитата:
saba:
скажу при личной встрече!

У вас есть ответ на мой вопрос? Скажите, почему русский не сделали государственным? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23991
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:27
#66
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5395
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:50
#67
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5395
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 20:53
#68
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23991
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 14.07.24 - 21:03
#69
Комментарий удален модератором.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3424
"Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" - Потерпевший по делу о межнациональной розни таксист Костаная изложил свою версию событий журналистам
Отправлено: 16.07.24 - 12:38
#70
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Цитата:
Кушмурунец23:
А россияне хотят Украину от нацистов очистить и от прочей нечисти...

Это же сколько ваты у тебя чувак в башке?
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Филипповна
* Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
197
Re: "Салам алейкум!" - "Здравствуйте!" -...
Отправлено: 16.07.24 - 17:29
#71
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Цитата:
юля елиссева:
Это же сколько ваты у тебя чувак в башке?

Вот такие ватники били фашистов в ВОВ, добьют их и теперь!Это же у вас на аватарке в Одноклассниках американский звёздно-полосатый флаг ? А здесь радужный. А что наш бирюзовый казахстанский вам никак не заходит.
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Страница 5 из 5«1...345
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