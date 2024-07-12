Отправлено: - 17:29

юля елиссева:

Это же сколько ваты у тебя чувак в башке?

Цитата:Вот такие ватники били фашистов в ВОВ, добьют их и теперь!Это же у вас на аватарке в Одноклассниках американский звёздно-полосатый флаг ? А здесь радужный. А что наш бирюзовый казахстанский вам никак не заходит.