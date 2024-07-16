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≡ Пьяная погоня в Костанае: Суд арестовал водителя и лишил его прав
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49629
Пьяная погоня в Костанае: Суд арестовал водителя и лишил его прав
Отправлено: 16.07.24 - 13:34
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Решение по делу нетрезвого жителя областного центра, который ранним утром 12 июля ездил по улицам города и пытался скрыться от полицейских, вынес специализированный суд по административным правонарушениям.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1882
Re: Пьяная погоня в Костанае: Суд арестовал водителя и лишил его...
Отправлено: 16.07.24 - 13:34
#1
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Цитата:
Постановлением суда на гражданина Н. наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 18 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет 6 месяцев.

Источник:

Наверное уже назрело и конфискация автомобиля как в других странах..вот это будет ощутимым наказанием для водителя.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
250
Re: Пьяная погоня в Костанае: Суд арестовал водителя и лишил его...
Отправлено: 16.07.24 - 14:46
#2
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Одновременно нужно в КоАП внести изменения, позволяющие суду конфисковывать авто правонарушителя, чтобы потом он снова не ездил по Костанайской области, создавая опять проблему гражданам, правоохранительным органам, и ненужную опасность! И такое не будет ущемлением прав собственника, это будет справедливая кара за совершенное деяние! Нет авто, нет и проблемы! Ведь надо реализовывать судам принцип Справедливого Казахстана!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6306
Re: Пьяная погоня в Костанае: Суд арестовал водителя и лишил его...
Отправлено: 16.07.24 - 16:59
#3
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Цитата:
абике:
принцип Справедливого Казахстана!


Хотелось бы услышать или прочитать про эти справедливые принципы Жана Казахстана правозглашенные староказахстанцами??

Если это: не укради, не натвори и остальные общечеловеческие принципы из какого то древнего завета, то какой же это новый справедливый казахстан- думаю- это очередная имиджевая чиновечья словоблудистика, которая была 30 лет, есть и ещё лет 30 будет. Ничего не меняется в доме Облонских.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15049
Пьяная погоня в Костанае: Суд арестовал водителя и лишил его прав
Отправлено: 16.07.24 - 17:30
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Например ваш муж вляпался, лишенец. Автомобиль семейный, вы то Можете продолжать им пользоваться детей возить, самим на работу. Вобщем конфискация не правильное решение.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15049
Пьяная погоня в Костанае: Суд арестовал водителя и лишил его прав
Отправлено: 16.07.24 - 17:32
#5
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Мне вот что интересно.
Одного поймали пьяного с погоней как в кино. Лишают на 7 лет.
А другого трезвого с легким остаточным перегаром тоже на 7 лет. Как то несправедливо я это вижу)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9986
Пьяная погоня в Костанае: Суд арестовал водителя и лишил его прав
Отправлено: 16.07.24 - 18:26
#6
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Цитата:
Vit:
А другого трезвого с легким остаточным перегаром тоже на 7 лет

Мы не в Германии где есть разрешённые промили алкоголя и можно выпить бутылку пива, или стакан лёгкого вина и спокойно сесть за руль,у нас перегар не бывает лёгким или остаточным,если экспертиза показала,значит ты пьяный,поэтому наказание будет одинаковым для бухого в доску и для трезвого с будуна.
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