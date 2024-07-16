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≡ "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью сельхозбизнеса в вопросе подготовки кадров недоволен аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49628
"Критикуешь - предлагай" - Пассивностью сельхозбизнеса в вопросе подготовки кадров недоволен аким Костанайской области
Отправлено: 16.07.24 - 16:02
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В области второй год реализуется программа по целевой подготовке специалистов в учебных заведениях. Она позволяет выпускать работников под нужды работодателей. Однако в сельском хозяйстве мало кто заключил договоры с учебными заведениями.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3424
Re: "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью...
Отправлено: 16.07.24 - 16:02
#1
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//Критику Кумара Иргибаевича мы услышали.// - мы это кто?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6303
Re: "Критикуешь - предлагай" - Пассивностью...
Отправлено: 16.07.24 - 16:12
#2
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Цитата://Палате предпринимателей "Атамекен", управлению координации занятости совместно с акиматами регионов поручаю//

Управление, акиматам - это понятно- это ГОС.СТРУКТУРЫ, но при чём тут общественная и полукриминальная, кулибаевская Палата предпринимателей ??
Она КАКОГО отношения имеют к этим вопросам ??
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