Кто должен софинансировать частные приюты, не могут договориться госорганы в Костанае
Отправлено: 15.07.24 - 15:32
В городе есть несколько приютов для бездомных животных, и все они существуют в основном за счет усилий энтузиастов и неравнодушных граждан. Власти долго не могли решить - обязаны ли они помогать приютам? Читать новость
Skeptic: Уровень цивилизованности общества определяется отношением к животным.
Тут вы немножечко притянули за уши бродячих собак к известному афоризму :«Цивилизованность общества определяется его отношением к детям, женщинам, старикам. … Общество, которое не заботится о стариках и детях обречено на вымирание» (Франклин Д.Рузвельт). Цитата:
Skeptic: Наше общество, включая власть - далеко от цивилизованного.
И здесь слышали звон, но не знаете где он :«Хорошее правительство распознается благодаря тому, как оно относится к детям, старикам, больным и нуждающимся» (Гораций, 65—8 до н. э.) Собака - это личное желание отдельного человека владеть ей.Нет сил и возможностей - не надо хвататься. А то получается - мы такие добренькие, а потом как в Рудном - шантаж : если не будете помогать - выпустим на город 200 голодных зверей.
Создается ощущение что этим приютам дана задача засунуть в каждую семью по три кошечки и одной собачке. Так они злобно пропагандируют это. Я уже взял у таких кошечку, которым они ее впарили и те потом выкинули ее. Теперь опять им котенка впарят и через полгода они опять его выкинут. Современные приюты Костаная, это рассадник всей этой жестокости, возьми и выкинь, когда у нее начинается течка, а потом опять возьми.
Мусолят тему из года в год, а воз и ныне там. Где-то я уже видел, мол в бюджете заложены эти деньги на беспризорных животных,но отдают их только на отстрел. Очень странная ситуация. Почему бы не направить их на лечение и содержание, видимо волонтеры не знают что такое откаты,так искушённые в этом деле чиновники пусть проинструктируют
Людмила Берестова отметила, что «разговоры о софинансировании частных приютов со стороны властей идут уже 4 года, но ничего не меняется». Она считает, что нужно время от времени напоминать госорганам об этом, чтобы они не забывали о своих обязанностях.
Почему должны помогать на мой налоги бродячих собак и ещё обслуживающий их персонал? Жили эти собаки триста лет без приюта и дальше будут жить ..и собак не стало меньше в городе ..всё это от лукавого...тут только корыстная выгода ..вой на болотах..подайте христа ради...голодным собакам на пропитание..
Он прямо так и сказал: ...щас..." ?? И который сказал: - областной или городской или это ДЕРЕВЕНСКИЙ акимчик выразился??
Цитата:
Skeptic: Уровень цивилизованности
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Филипповна:
Цивилизованное или развитое общество - наверное- это два разных понятии: - цивилизация майя, инков, египтян, ассирийцев, мессопотамцев, римлян, персов, моголов, славян, казахов, византийцев - как можно про них сказать- нецивилизованные майя, нецивилизованные инки, персы, греки, русские, германцы. Наверное - это неверная трактовка.
Наверное, уровень цивилизации определяется , прежде всего- отношением уровня общественного сознания к уровню развития производительных сил данной общественно-политической формации.
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