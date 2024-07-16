Отправлено: - 16:05

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Цитата://внедрена экспериментальная образовательная программа "Колледж-школа", что позволяет школьникам получить одновременно среднее и средне-специальное образование.//Цитата:Какой ЭКСПЕРИМЕНТ, о чём она впаривает этим недалёким НЕУЧАМ из областного акимата??? Наверное: - это плагиатство.Это из СОВЕТСКОЙ системы получения СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНОГО образование, которое называлось - ТЕХНИКУМОМ или ГПТУ или СПТУ- это когда молодой человек после 8-го класса поступал в техникум или сдавал документы в какое нибудь ПТУ и получал ВСЕОБЩЕЕ среднее образование и кроме этого приобретал РАБОЧУЮ профессию или специальность СРЕДНЕГО управленческого персонала.Это была одна из ЛУЧШИХ систем в мире: - советская методика получения ВСЕОБЩЕГО среднего образования.