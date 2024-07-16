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≡ Усидеть за двумя партами - Эксперимент по получению двух образований проводят в колледжах Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49628
Усидеть за двумя партами - Эксперимент по получению двух образований проводят в колледжах Костаная
Отправлено: 16.07.24 - 14:59
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Престиж технического профессионального образования переживает не лучшие годы. Значительная часть выпускников выбирает вузы. Об этом сообщила руководитель управления образования Костанайской области Айман ИБРАЕВА на заседании областного акимата 16 июля. Как решают проблему?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39567
Re: Усидеть за двумя партами - Эксперимент по получению двух...
Отправлено: 16.07.24 - 14:59
#1
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Это типа ПТУшки что ли или ТУшки 10?
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6303
Re: Усидеть за двумя партами - Эксперимент по получению двух...
Отправлено: 16.07.24 - 16:05
#2
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Цитата://внедрена экспериментальная образовательная программа "Колледж-школа", что позволяет школьникам получить одновременно среднее и средне-специальное образование.//

Цитата:
111:


Какой ЭКСПЕРИМЕНТ, о чём она впаривает этим недалёким НЕУЧАМ из областного акимата??? Наверное: - это плагиатство.

Это из СОВЕТСКОЙ системы получения СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНОГО образование, которое называлось - ТЕХНИКУМОМ или ГПТУ или СПТУ- это когда молодой человек после 8-го класса поступал в техникум или сдавал документы в какое нибудь ПТУ и получал ВСЕОБЩЕЕ среднее образование и кроме этого приобретал РАБОЧУЮ профессию или специальность СРЕДНЕГО управленческого персонала.
Это была одна из ЛУЧШИХ систем в мире: - советская методика получения ВСЕОБЩЕГО среднего образования.
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