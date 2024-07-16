Отправлено: - 12:14

Vit:

Будем строить АЭС или не будем? Нааконец-то 4 лошади выпустили в заповедник Завтра два тигра пришлют, Сново на повестке дня перевод времени. Утильсбор собрал петицию, но власти сказали идите в туалет со своей петицией. Криминальные истории пьяной технички с таксистом.

юля елиссева:

Благо нурлыботов у нас в отличие от лошадей Пржевальского много.

Оскорбленнные рядовой новостью про тигров оскорбилисьУщимленные ущиимились))Цитата:Ну а что обычные бытовые истории страныЕщё на повестке защита женщин от бытового насилия и вопрос об французском отеле)Лучше чем новости про взрывы НПЗ и прилеты Дронов с драками местных против мигрантов)Цитата:И мужиков сидящих под женскими никами тоже)