Re: Пьяная погоня в Костанае: Суд арестовал водителя и лишил его...

Отправлено: - 14:46

Одновременно нужно в КоАП внести изменения, позволяющие суду конфисковывать авто правонарушителя, чтобы потом он снова не ездил по Костанайской области, создавая опять проблему гражданам, правоохранительным органам, и ненужную опасность! И такое не будет ущемлением прав собственника, это будет справедливая кара за совершенное деяние! Нет авто, нет и проблемы! Ведь надо реализовывать судам принцип Справедливого Казахстана!