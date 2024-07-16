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≡ Пьяная погоня в Костанае: Суд арестовал водителя и лишил его прав
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49628
Пьяная погоня в Костанае: Суд арестовал водителя и лишил его прав
Отправлено: 16.07.24 - 13:34
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Решение по делу нетрезвого жителя областного центра, который ранним утром 12 июля ездил по улицам города и пытался скрыться от полицейских, вынес специализированный суд по административным правонарушениям.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1882
Re: Пьяная погоня в Костанае: Суд арестовал водителя и лишил его...
Отправлено: 16.07.24 - 13:34
#1
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Цитата:
Постановлением суда на гражданина Н. наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 18 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет 6 месяцев.

Источник:

Наверное уже назрело и конфискация автомобиля как в других странах..вот это будет ощутимым наказанием для водителя.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
250
Re: Пьяная погоня в Костанае: Суд арестовал водителя и лишил его...
Отправлено: 16.07.24 - 14:46
#2
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Одновременно нужно в КоАП внести изменения, позволяющие суду конфисковывать авто правонарушителя, чтобы потом он снова не ездил по Костанайской области, создавая опять проблему гражданам, правоохранительным органам, и ненужную опасность! И такое не будет ущемлением прав собственника, это будет справедливая кара за совершенное деяние! Нет авто, нет и проблемы! Ведь надо реализовывать судам принцип Справедливого Казахстана!
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