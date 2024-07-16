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≡ Требуется поэтапное повышение цен на газ - глава Минэнерго
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49628
Требуется поэтапное повышение цен на газ - глава Минэнерго
Отправлено: 16.07.24 - 14:41
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В Казахстане могут вырасти цены на газ. Об этом на заседании правительства заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Как отметил глава Минэнерго, на сегодняшний день средняя себестоимость товарного газа в Казахстане превышает утвержденную оптовую цену.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6968
Re: Требуется поэтапное повышение цен на газ - глава Минэнерго
Отправлено: 16.07.24 - 14:41
#1
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 требуется поэтапное повышение цен на газ с учетом недопущения резкого роста цен для населения
Какие заботливые, меня чуть на слезу не пробило
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
250
Re: Требуется поэтапное повышение цен на газ - глава Минэнерго
Отправлено: 16.07.24 - 14:41
#2
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Почему могут вырасти? Они вырастут, судя по аргументам! Будет как в России по 132 тенге за литр!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39567
Re: Требуется поэтапное повышение цен на газ - глава Минэнерго
Отправлено: 16.07.24 - 14:44
#3
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Короче нас второй надул..
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Z
§ Zatobilic
(Пользователи)
Регистрация:
27.02.24
Сообщений:
4
Re: Требуется поэтапное повышение цен на газ - глава Минэнерго
Отправлено: 16.07.24 - 14:52
#4
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требуем поэтапного повышения зарплаты, с учетом недопущения резкого ухудшения материального дохода населения
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