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≡ "Не куплю ему такие "игрушки" - Об увеличении случаев детского травматизма и о том, как их избежать, рассказал врач в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49624
"Не куплю ему такие "игрушки" - Об увеличении случаев детского травматизма и о том, как их избежать, рассказал врач в Костанае
Отправлено: 16.07.24 - 11:41
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В конце июня - начале июля «НГ» сообщала о нескольких ЧП, произошедших с детьми. Чтобы узнать, в чем причина увеличения детского травматизма мы обратились к детскому врачу ортопеду-травматологу Костанайской детской областной больницы.
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1003
Re: "Не куплю ему такие "игрушки" - Об увеличении...
Отправлено: 16.07.24 - 11:41
#1
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Цитата:
скутер с объемом двигателя 1500 кубометров

То есть размером с большой особняк. Ясно. Понятно.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3423
"Не куплю ему такие "игрушки" - Об увеличении случаев детского травматизма и о том, как их избежать, рассказал врач в Костанае
Отправлено: 16.07.24 - 12:02
#2
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Цитата:
Undead:
итата: скутер с объемом двигателя 1500 кубометров То есть размером с большой особняк. Ясно. Понятно.

Нормальный такой движок. Нефтяные танкеры по речушке ТобЫл таскать..

[Исправлено: юля елиссева, 16.07.2024 - 13:20]
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
62
Re: "Не куплю ему такие "игрушки" - Об увеличении...
Отправлено: 16.07.24 - 12:38
#3
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Я помню в детстве боялся сказать родителям, про ушиб или когда ногу проткнул гвоздем. Потому что боялись еще дома получить за травму. Детство оно такое любознательное )))
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
689
Re: "Не куплю ему такие "игрушки" - Об увеличении...
Отправлено: 16.07.24 - 12:39
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Нормальный такой движок. Нефтяные танкеры по речушке ТобЫл таскать..


Спасибо, исправили
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