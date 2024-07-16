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≡ Казахстан подписал документ с WWF по возвращению тигров в нашу страну
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49624
Казахстан подписал документ с WWF по возвращению тигров в нашу страну
Отправлено: 16.07.24 - 11:22
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Первые тигры в дикой природе Казахстана могут появиться уже в 2025 году. Меморандум по возвращению тигров в Казахстан подписало Министерство экологии и природных ресурсов с Всемирным фондом природы.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16313
Re: Казахстан подписал документ с WWF по возвращению тигров в...
Отправлено: 16.07.24 - 11:22
#1
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Весь мир:
Войны
Теракты
Санкции и миграционный кризис

Казахстан:
Проблема нехватки тигров и лошадей пржвальского в дикой природе
Перевод времени
АЭС строить или нет?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15047
Казахстан подписал документ с WWF по возвращению тигров в нашу страну
Отправлено: 16.07.24 - 12:06
#2
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Цитата:
abaika95:
Казахстан:

Ага)
Новости Казахстана:
Будем строить АЭС или не будем?
Нааконец-то 4 лошади выпустили в заповедник
Завтра туда же ещё 2 тигра выпустят)
И Сново на повестке дня перевод времени.
Утильсбор собрал петицию, но власти сказали идите в туалет со своей петицией.
Криминальные истории пьяной технички с таксистом.

[Исправлено: Vit, 16.07.2024 - 12:08]

[Исправлено: Vit, 16.07.2024 - 13:01]
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3423
Казахстан подписал документ с WWF по возвращению тигров в нашу страну
Отправлено: 16.07.24 - 12:07
#3
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Цитата:
abaika95:
Проблема нехватки тигров

Вывозить туда нурлыботов типа Абайки на пропитание тиграм надо. Благо нурлыботов у нас в отличие от лошадей Пржевальского много.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16313
Re: Казахстан подписал документ с WWF по возвращению тигров в...
Отправлено: 16.07.24 - 12:14
#4
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Оскорбленнные рядовой новостью про тигров оскорбились
Ущимленные ущиимились))
Цитата:
Vit:
Будем строить АЭС или не будем? Нааконец-то 4 лошади выпустили в заповедник Завтра два тигра пришлют, Сново на повестке дня перевод времени. Утильсбор собрал петицию, но власти сказали идите в туалет со своей петицией. Криминальные истории пьяной технички с таксистом.

Ну а что обычные бытовые истории страны
Ещё на повестке защита женщин от бытового насилия и вопрос об французском отеле)
Лучше чем новости про взрывы НПЗ и прилеты Дронов с драками местных против мигрантов)
Цитата:
юля елиссева:
Благо нурлыботов у нас в отличие от лошадей Пржевальского много.

И мужиков сидящих под женскими никами тоже)
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