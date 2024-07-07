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≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 94 из 94«1...929394
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5634
Форумная эклектика
Отправлено: 07.07.24 - 10:02
#1396
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Привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, ассалаумагалейкум, всем желаю мира, с добрым утром, с новым днём, позитивно день начнём, радуйтесь каждой минуте чудесного дня!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5634
Форумная эклектика
Отправлено: 09.07.24 - 10:48
#1397
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5634
Форумная эклектика
Отправлено: 09.07.24 - 11:17
#1398
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Лебеди не первый год, облюбовали водоём и выбрали место для кладки яиц недалеко от набережной по улице Гашека. Уже с подросшими птенцами осваивают местность, осенью улетят на зимовку. Надеюсь на следующий год опять прилетят :lol: :lol: :lol: .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5634
Форумная эклектика
Отправлено: 10.07.24 - 06:52
#1399
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5634
Форумная эклектика
Отправлено: 10.07.24 - 07:05
#1400
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Хех, грамотей подарит :-P :-P :-P

[Исправлено: Kairat stayer, 10.07.2024 - 08:10]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5634
Форумная эклектика
Отправлено: 12.07.24 - 11:10
#1401
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5634
Форумная эклектика
Отправлено: 12.07.24 - 13:03
#1402
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Недавно на ютуб канале Алибеков кз. смотрел видео, про построенную меценатами школу для одарённых детей из сельской местности. Впечатляет, со слов там обучают детей лучшие учителя, созданы все условия для получения качественного образования подрастающим поколением.

Боровом неоднократно бывал, действительно является одним из самых красивейших и живописнейших мест страны. Как я понял, в настоящее время, после тестов и испытаний из 50 000 претендентов поступают 100 учеников, также есть коммерческие группы. Радует, что дети из сельской местности, в стенах Айқаната имеют возможность получения качественного образования, знаний, которые в перспективе им помогут уверенно идти вперёд, исполнить заветные мечты и желания, поступить лучшие университеты мира и Казахстана.

Друзья, в конце видео, счастливый отец из г.Рудного, пояснил что дочь выпускница данной школы (коммерческая группа) поступила в Бостонский университет, в добрый путь - ақжол!

Айдын бастап, Тимур, Андрей басқа меценаттар қолдап, елін, жерін - сүйетін, балалар саны көбейе берсін ағайын!

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5634
Форумная эклектика
Отправлено: 13.07.24 - 12:08
#1403
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5634
Форумная эклектика
Отправлено: 13.07.24 - 18:35
#1404
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5634
Форумная эклектика
Отправлено: 15.07.24 - 19:19
#1405
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23989
Форумная эклектика
Отправлено: 15.07.24 - 19:29
#1406
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Цитата:
Kairat stayer:
поступила в Бостонский университет, в добрый путь - ақжол!

Интересно, вернётся или нет
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5634
Форумная эклектика
Отправлено: 16.07.24 - 09:52
#1407
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5634
Форумная эклектика
Отправлено: 16.07.24 - 10:00
#1408
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, вернётся или нет


На мой взгляд, наверное в данное время никто не сможет сказать и предугадать, что будет через четыре года, срок освоения программ бакалавриата продолжительный. Ранее отмечал, что Америка страна больших возможностей, пусть у Маргариты всё сложится хорошо!
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