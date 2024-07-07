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Недавно на ютуб канале Алибеков кз. смотрел видео, про построенную меценатами школу для одарённых детей из сельской местности. Впечатляет, со слов там обучают детей лучшие учителя, созданы все условия для получения качественного образования подрастающим поколением.Боровом неоднократно бывал, действительно является одним из самых красивейших и живописнейших мест страны. Как я понял, в настоящее время, после тестов и испытаний из 50 000 претендентов поступают 100 учеников, также есть коммерческие группы. Радует, что дети из сельской местности, в стенах Айқаната имеют возможность получения качественного образования, знаний, которые в перспективе им помогут уверенно идти вперёд, исполнить заветные мечты и желания, поступить лучшие университеты мира и Казахстана.Друзья, в конце видео, счастливый отец из г.Рудного, пояснил что дочь выпускница данной школы (коммерческая группа) поступила в Бостонский университет, в добрый путь - ақжол!Айдын бастап, Тимур, Андрей басқа меценаттар қолдап, елін, жерін - сүйетін, балалар саны көбейе берсін ағайын!Подробнее здесь: