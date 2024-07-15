Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Кто должен софинансировать частные приюты, не могут договориться госорганы в Костанае
Кто должен софинансировать частные приюты, не могут договориться госорганы в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49622
Кто должен софинансировать частные приюты, не могут договориться госорганы в Костанае
Отправлено: 15.07.24 - 15:32
В городе есть несколько приютов для бездомных животных, и все они существуют в основном за счет усилий энтузиастов и неравнодушных граждан. Власти долго не могли решить - обязаны ли они помогать приютам?
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 248
Re: Кто должен софинансировать частные приюты, не могут...
Отправлено: 15.07.24 - 15:32
Надо обязать содержать приюты с собаками тех, кто принял закон об ответственном обращении с животными. Этот закон один в один похож на закон об ОСИ, ПТ, КСК и тому подобное!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23989
Кто должен софинансировать частные приюты, не могут договориться госорганы в Костанае
Отправлено: 15.07.24 - 15:36
Цитата:
Недавно была статья про лошадей, аким сказал что-то типа: "Щас мы себе на баланс заберём, денег вкинем, порядок наведем, потом обратно вам вернём".
[Исправлено: maxsaf, 15.07.2024 - 17:20]
«Не имеет полномочий»
Но могут ли власти помочь приютам? Пока что они только занимются перекладыванием ответственности друг на друга.
Но могут ли власти помочь приютам? Пока что они только занимются перекладыванием ответственности друг на друга.
Недавно была статья про лошадей, аким сказал что-то типа: "Щас мы себе на баланс заберём, денег вкинем, порядок наведем, потом обратно вам вернём".
[Исправлено: maxsaf, 15.07.2024 - 17:20]
Re: Кто должен софинансировать частные приюты, не могут...
Отправлено: 15.07.24 - 15:58
Уровень цивилизованности общества определяется отношением к животным.
Наше общество, включая власть - далеко от цивилизованного.
Наше общество, включая власть - далеко от цивилизованного.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 196
Re: Кто должен софинансировать частные приюты, не могут...
Отправлено: 15.07.24 - 16:46
Цитата:
Цитата:
Skeptic:Тут вы немножечко притянули за уши бродячих собак к известному афоризму :«Цивилизованность общества определяется его отношением к детям, женщинам, старикам. … Общество, которое не заботится о стариках и детях обречено на вымирание» (Франклин Д.Рузвельт).
Уровень цивилизованности общества определяется отношением к животным.
Уровень цивилизованности общества определяется отношением к животным.
Цитата:
Skeptic:И здесь слышали звон, но не знаете где он :«Хорошее правительство распознается благодаря тому, как оно относится к детям, старикам, больным и нуждающимся» (Гораций, 65—8 до н. э.) Собака - это личное желание отдельного человека владеть ей.Нет сил и возможностей - не надо хвататься. А то получается - мы такие добренькие, а потом как в Рудном - шантаж : если не будете помогать - выпустим на город 200 голодных зверей.
Наше общество, включая власть - далеко от цивилизованного.
Наше общество, включая власть - далеко от цивилизованного.
Re: Кто должен софинансировать частные приюты, не могут...
Отправлено: 15.07.24 - 17:16
Цитата:
Я сказал то, что сказал. А ваши измышления мне не интересны.
Филипповна:
Я сказал то, что сказал. А ваши измышления мне не интересны.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39561
Re: Кто должен софинансировать частные приюты, не могут...
Отправлено: 15.07.24 - 19:15
Создается ощущение что этим приютам дана задача засунуть в каждую семью по три кошечки и одной собачке.
Так они злобно пропагандируют это.
Я уже взял у таких кошечку, которым они ее впарили и те потом выкинули ее.
Теперь опять им котенка впарят и через полгода они опять его выкинут.
Современные приюты Костаная, это рассадник всей этой жестокости, возьми и выкинь, когда у нее начинается течка, а потом опять возьми.
Так они злобно пропагандируют это.
Я уже взял у таких кошечку, которым они ее впарили и те потом выкинули ее.
Теперь опять им котенка впарят и через полгода они опять его выкинут.
Современные приюты Костаная, это рассадник всей этой жестокости, возьми и выкинь, когда у нее начинается течка, а потом опять возьми.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39561
Re: Кто должен софинансировать частные приюты, не могут...
Отправлено: 15.07.24 - 19:17
Цитата:
Потому что там тоже животные?
абике:
Этот закон один в один похож на закон об ОСИ, ПТ, КСК и тому подобное!
Этот закон один в один похож на закон об ОСИ, ПТ, КСК и тому подобное!
Потому что там тоже животные?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1966
Кто должен софинансировать частные приюты, не могут договориться госорганы в Костанае
Отправлено: 15.07.24 - 19:22
Цитата:
+100500!
Филипповна:
+100500!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6967
Re: Кто должен софинансировать частные приюты, не могут...
Отправлено: 16.07.24 - 04:38
Мусолят тему из года в год, а воз и ныне там. Где-то я уже видел, мол в бюджете заложены эти деньги на беспризорных животных,но отдают их только на отстрел. Очень странная ситуация. Почему бы не направить их на лечение и содержание, видимо волонтеры не знают что такое откаты,так искушённые в этом деле чиновники пусть проинструктируют
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 78, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 78
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать