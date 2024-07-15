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≡ «Если с неба льёт дождь, значит небу так надо…». О погоде в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49622
«Если с неба льёт дождь, значит небу так надо…». О погоде в Костанайской области
Отправлено: 15.07.24 - 18:05
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По прогнозам синоптиков, 16-17 июля, на территории области ожидаются дожди с грозами, особенно сильные дожди будут идти во вторник на юге и востоке, а в среду на севере и востоке области.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6299
Re: «Если с неба льёт дождь, значит небу так надо…». О погоде в...
Отправлено: 15.07.24 - 18:05
#1
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Всё должно быть в меру: - яд- он тоже лекарство, как и лекарство- может быть ядом. Всё дело в дозе: - много дождя - у пшеницы - септириоз; ржавчина. Но, пока - терпимо потому что многие из-за большой воды весной, припозднились со сроками сева и ушли далеко за июнь месяц. По вегетации - дожди в самый раз- кущение, выход в трубу, колошение - на эти фазы нужно много воды.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6967
Re: «Если с неба льёт дождь, значит небу так надо…». О погоде в...
Отправлено: 16.07.24 - 04:22
#2
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Кто-то грозился аномально жарким и засушливым летом. Сдается мне, надо читать в этих прогнозах между строк и понимать все наоборот что пишут. Уже десятый раз убеждаюсь в этом.
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