Re: «Если с неба льёт дождь, значит небу так надо…». О погоде в...

Отправлено: - 18:05

Всё должно быть в меру: - яд- он тоже лекарство, как и лекарство- может быть ядом. Всё дело в дозе: - много дождя - у пшеницы - септириоз; ржавчина. Но, пока - терпимо потому что многие из-за большой воды весной, припозднились со сроками сева и ушли далеко за июнь месяц. По вегетации - дожди в самый раз- кущение, выход в трубу, колошение - на эти фазы нужно много воды.