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≡ Сколько полицейских не прошли аттестацию в Казахстане?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49622
Сколько полицейских не прошли аттестацию в Казахстане?
Отправлено: 15.07.24 - 20:57
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Комиссии проанализировали качество работы более тысячи сотрудников МВД. Из них 9% признаны не соответствующими занимаемым должностям. Их могут понизить в должности либо перевести на другую службу.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
248
Re: Сколько полицейских не прошли аттестацию в Казахстане?
Отправлено: 15.07.24 - 20:57
#1
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Качество работы работника правоохранительных служб определяется его логическим мышлением,физической подготовкой, профессиональными знаниями, необходимыми для выполнения поставленных перед ним задач по обеспечению правопорядка! Это не просто слова, это необходимость, если сотрудник тучный, еле передвигается, не знает толком нормативные акты, необходимые для выполнения тех или иных задач, то не надо никуда переводить или назначать! Особенно тех, кто замечен в трусости, пытался брать мзду, изворотлив, любит лгать, "понтовит" и т.д. Им прямая дорога на гражданку.
Профайл
сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6967
Re: Сколько полицейских не прошли аттестацию в Казахстане?
Отправлено: 16.07.24 - 04:03
#2
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Если раньше антикор имел привычку приглашать на беседу самых обычных граждан на предмет, а не беспокоят ли вас контролирующие органы ,не требуют ли мзду и прочее...
На таких встречах я бывал несколько раз,тогда не было острой необходимости на кого-то жаловаться.
Теперь,когда участковые подделывают протокола,а суды в этом притворствуют, антикор ничего плохого в этом не видит. На мои жалобы мне прямо в лицо так и сказали,было решение суда и точка!
Хотел бы я побывать в этих комиссиях при аттестации,но эти заведения всё больше закрываются от населения
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