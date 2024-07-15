Re: Сколько полицейских не прошли аттестацию в Казахстане?

Отправлено: - 04:03

Если раньше антикор имел привычку приглашать на беседу самых обычных граждан на предмет, а не беспокоят ли вас контролирующие органы ,не требуют ли мзду и прочее...

На таких встречах я бывал несколько раз,тогда не было острой необходимости на кого-то жаловаться.

Теперь,когда участковые подделывают протокола,а суды в этом притворствуют, антикор ничего плохого в этом не видит. На мои жалобы мне прямо в лицо так и сказали,было решение суда и точка!

Хотел бы я побывать в этих комиссиях при аттестации,но эти заведения всё больше закрываются от населения