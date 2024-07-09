НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 78 многоэтажек остались без горячей воды на несколько дней в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49622
78 многоэтажек остались без горячей воды на несколько дней в Костанае
Отправлено: 09.07.24 - 18:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отключение горячего водоснабжения в нескольких микрорайонах города произошло из-за подготовки к новому отопительному сезону. ГКП "КТЭК" необходимо выполнить капитальный ремонт тепломагистрали ТМ-19 по ул. Воинов-Интернационалистов
Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1338
Re: 78 многоэтажек остались без горячей воды на несколько дней в...
Отправлено: 09.07.24 - 18:50
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Работы запланированы

а предупредить заранее не судьба?
да чтоб ваша вся "отопительная" система накрылась
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1338
Re: 78 многоэтажек остались без горячей воды на несколько дней в...
Отправлено: 15.07.24 - 22:48
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
с 9 по 13 июля.

ну что и требовалось доказать, воды НЕТ И СЕЙЧАС, подходит к концу 15 июля.
либо это авария, либо некому работать, но одно точно - враньё сплошное по всей стране и во всех сферах жизни. так куда придем, а?
правильно - к истокам. кочевать начнём в итоге
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS