Отправлено: - 22:48

с 9 по 13 июля.

Цитата:ну что и требовалось доказать, воды НЕТ И СЕЙЧАС, подходит к концу 15 июля.либо это авария, либо некому работать, но одно точно - враньё сплошное по всей стране и во всех сферах жизни. так куда придем, а?правильно - к истокам. кочевать начнём в итоге