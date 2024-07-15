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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:25
Цитата:
Что доказывать?
Свои слова, их интерпретацию Счастливого пути, означающую в твоем понимании Валите отсюда Орысы, сам расскажи, почему ты это так понимаешь.
Именно что додумываешь про Орысов и валите.
maxsaf:
Теперь доказывай,
Теперь доказывай,
Что доказывать?
Свои слова, их интерпретацию Счастливого пути, означающую в твоем понимании Валите отсюда Орысы, сам расскажи, почему ты это так понимаешь.
Именно что додумываешь про Орысов и валите.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:27
Цитата:
Ну как поймёшь, так и продолжим разговор )
111:
Ничего не понял.
Ничего не понял.
Ну как поймёшь, так и продолжим разговор )
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:29
Вот это поворот, вот это провокация!
Правда низковато как то, высосано из пальца, но например в России бы за это абайке дали бы 20 лет, как Надежде Буяновой допустим, которой грозит смерть.
Там не чикаются, если донес и не впжно, есть доказательства, нет их, но если ты z-патриот, то на кого донес, сажают и жестко.
Дорогие коллеги и тут доносят, но только свое понимание и смысл и переворачивают это в национальную резню и нетерпимость..
Да, опущение хуже некуда, ведь людям реально жизнь ломают такие вот патриоты..
[Исправлено: 111, 15.07.2024 - 22:31]
Правда низковато как то, высосано из пальца, но например в России бы за это абайке дали бы 20 лет, как Надежде Буяновой допустим, которой грозит смерть.
Там не чикаются, если донес и не впжно, есть доказательства, нет их, но если ты z-патриот, то на кого донес, сажают и жестко.
Дорогие коллеги и тут доносят, но только свое понимание и смысл и переворачивают это в национальную резню и нетерпимость..
Да, опущение хуже некуда, ведь людям реально жизнь ломают такие вот патриоты..
[Исправлено: 111, 15.07.2024 - 22:31]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:31
Цитата:
Это не разговор, это был вопрос, говорил так абайка или нет.
maxsaf:
Ну как поймёшь, так и продолжим разговор )
Ну как поймёшь, так и продолжим разговор )
Это не разговор, это был вопрос, говорил так абайка или нет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:33
Цитата:
О как.
Чистая провокация на нацпочве!
Но как то толстовато, очень.
maxsaf:
111: валите отсюда Орысы.. Теперь доказывай, что ты это не писал, раз никак не можешь угомонится.
111: валите отсюда Орысы.. Теперь доказывай, что ты это не писал, раз никак не можешь угомонится.
О как.
Чистая провокация на нацпочве!
Но как то толстовато, очень.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:37
Цитата:
Сколько ещё раз тебе повторить? Это название статьи, а не фраза Абайки.
111:
говорил так абайка или нет.
говорил так абайка или нет.
Сколько ещё раз тебе повторить? Это название статьи, а не фраза Абайки.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:39
Цитата:
А что ты там про тот же Смысл сказал?
То есть по твоему смыслу, абайка сказал Вали Добринцов Орыс в Россию.
Ты сам сказал, никто тебя не дергал.
maxsaf:
Это название статьи, а не фраза Абайки.
Это название статьи, а не фраза Абайки.
А что ты там про тот же Смысл сказал?
То есть по твоему смыслу, абайка сказал Вали Добринцов Орыс в Россию.
Ты сам сказал, никто тебя не дергал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:39
Верчением ужа на сковородке-удовлетворен))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:41
Цитата:
В суд на меня теперь продашь или двух киллеров отправишь?
abaika95:
Верчением ужа на сковородке-удовлетворен))
Верчением ужа на сковородке-удовлетворен))
В суд на меня теперь продашь или двух киллеров отправишь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:43
С вами по другому нельзя
Только сразу к стенке вас прижимать (школьной) и привод доказательств.
Не смог привести факты, сиди обтекай обьесняясь что непрально выразился
Вам волю дай сразу истерику поднимаете что вас бедных несчастных дискриминируют
А на деле,много говна сами делаете а потом в кусты
Играть в провокации можно и в двоем
Только сразу к стенке вас прижимать (школьной) и привод доказательств.
Не смог привести факты, сиди обтекай обьесняясь что непрально выразился
Вам волю дай сразу истерику поднимаете что вас бедных несчастных дискриминируют
А на деле,много говна сами делаете а потом в кусты
Играть в провокации можно и в двоем
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:43
Цитата:
Мы мирные
Просто в страну не пустим)
Или не выпустим)
maxsaf:
В суд на меня теперь продашь или двух киллеров отправишь?
В суд на меня теперь продашь или двух киллеров отправишь?
Мы мирные
Просто в страну не пустим)
Или не выпустим)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:45
Цитата:
Этот вариант меня устраивает
abaika95:
Просто в страну не пустим)
Просто в страну не пустим)
Этот вариант меня устраивает
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:46
Цитата:
Не говори гоп)) пока не перепрыгнул)
maxsaf:
Этот вариант меня устраивает
Этот вариант меня устраивает
Не говори гоп)) пока не перепрыгнул)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:47
Цитата:
Та фсе, перепрыгнул уже. Не знаю, что должно поменяться, чтобы мне обратно захотелось. У меня столько фантазии нету
abaika95:
Не говори гоп)) пока не перепрыгнул)
Не говори гоп)) пока не перепрыгнул)
Та фсе, перепрыгнул уже. Не знаю, что должно поменяться, чтобы мне обратно захотелось. У меня столько фантазии нету
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:48
Цитата:
Родня,друзья
Всех в Канаду забрал?)
maxsaf:
Не знаю, что должно поменяться, чтобы мне обратно захотелось
Не знаю, что должно поменяться, чтобы мне обратно захотелось
Родня,друзья
Всех в Канаду забрал?)
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