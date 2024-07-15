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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:25
#9016
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Цитата:
maxsaf:
Теперь доказывай,

Что доказывать?
Свои слова, их интерпретацию Счастливого пути, означающую в твоем понимании Валите отсюда Орысы, сам расскажи, почему ты это так понимаешь.
Именно что додумываешь про Орысов и валите.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23989
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:27
#9017
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Цитата:
111:
Ничего не понял.

Ну как поймёшь, так и продолжим разговор )
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:29
#9018
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Вот это поворот, вот это провокация!
Правда низковато как то, высосано из пальца, но например в России бы за это абайке дали бы 20 лет, как Надежде Буяновой допустим, которой грозит смерть.
Там не чикаются, если донес и не впжно, есть доказательства, нет их, но если ты z-патриот, то на кого донес, сажают и жестко.
Дорогие коллеги и тут доносят, но только свое понимание и смысл и переворачивают это в национальную резню и нетерпимость..
Да, опущение хуже некуда, ведь людям реально жизнь ломают такие вот патриоты..

[Исправлено: 111, 15.07.2024 - 22:31]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:31
#9019
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Цитата:
maxsaf:
Ну как поймёшь, так и продолжим разговор )

Это не разговор, это был вопрос, говорил так абайка или нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:33
#9020
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Цитата:
maxsaf:
111: валите отсюда Орысы.. Теперь доказывай, что ты это не писал, раз никак не можешь угомонится.

О как.
Чистая провокация на нацпочве!
Но как то толстовато, очень.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23989
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:37
#9021
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Цитата:
111:
говорил так абайка или нет.

Сколько ещё раз тебе повторить? Это название статьи, а не фраза Абайки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:39
#9022
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Цитата:
maxsaf:
Это название статьи, а не фраза Абайки.

А что ты там про тот же Смысл сказал?
То есть по твоему смыслу, абайка сказал Вали Добринцов Орыс в Россию.
Ты сам сказал, никто тебя не дергал.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:39
#9023
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Верчением ужа на сковородке-удовлетворен))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23989
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:41
#9024
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Цитата:
abaika95:
Верчением ужа на сковородке-удовлетворен))

В суд на меня теперь продашь или двух киллеров отправишь? :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:43
#9025
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С вами по другому нельзя
Только сразу к стенке вас прижимать (школьной) и привод доказательств.
Не смог привести факты, сиди обтекай обьесняясь что непрально выразился
Вам волю дай сразу истерику поднимаете что вас бедных несчастных дискриминируют
А на деле,много говна сами делаете а потом в кусты
Играть в провокации можно и в двоем
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:43
#9026
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Цитата:
maxsaf:
В суд на меня теперь продашь или двух киллеров отправишь?

Мы мирные
Просто в страну не пустим)
Или не выпустим)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23989
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:45
#9027
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Цитата:
abaika95:
Просто в страну не пустим)

Этот вариант меня устраивает :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:46
#9028
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Цитата:
maxsaf:
Этот вариант меня устраивает

Не говори гоп)) пока не перепрыгнул)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23989
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:47
#9029
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Цитата:
abaika95:
Не говори гоп)) пока не перепрыгнул)

Та фсе, перепрыгнул уже. Не знаю, что должно поменяться, чтобы мне обратно захотелось. У меня столько фантазии нету :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16311
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:48
#9030
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Цитата:
maxsaf:
Не знаю, что должно поменяться, чтобы мне обратно захотелось

Родня,друзья
Всех в Канаду забрал?)
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