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≡ День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49622
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 13:17
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Власти города отметили, что прошедший паводок диктует необходимость экономить средства. Поэтому зарубежных исполнителей на гала-концерт не приглашали. Но казахстанский шоу-бизнес будет представлен певцами, у которых, по словам акима города, «хорошая международная ротация».
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 21:36
#15
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Я бы Мираж Гулькину и Суханкину послушал.
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