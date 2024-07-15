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≡ В ТОО “Тазалык-2012” новый руководитель. Кто возглавил компанию?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49622
В ТОО “Тазалык-2012” новый руководитель. Кто возглавил компанию?
Отправлено: 15.07.24 - 14:44
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Новый человек - новый подход? Судя по ответам на брифинге сегодня, 15 июля, от Ерлана Кулманова, который сменил Александра Кушнира, этого стоит ждать. Кулманов 12 лет возглавлял житикаринское ТОО “Соцсервис”. Ему удалось не допустить банкротства предприятия.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16307
Re: В ТОО “Тазалык-2012” новый руководитель. Кто возглавил...
Отправлено: 15.07.24 - 14:44
#1
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Был в Житикаре
Чистенький городишко
С чистыми мусорными площадками
мусор в баках и не разбросан везде
При этом рядом в лисаковске где кичаться тем что они самый чистый город области из за того что у них до сих пор по колхозному вечером приезжает машина за мусором-мусорные площадки грязные и заставлены пакетами за которые там пытаются штрафовать но смысла нет.

Так что может и в Костанае этот человек ситуацию исправит
Кушнир засрал город донельзя
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
248
Re: В ТОО “Тазалык-2012” новый руководитель. Кто возглавил...
Отправлено: 15.07.24 - 15:26
#2
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В любом деле нужен работяга до мозга костей, и профессионал иначе, это просто профанация проводимой работы, то есть сотрясение звука! Если опытный специалист, то опыт не пропьешь, он везде пригодится! Пожелаем Ерлану успехов!
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4522
Re: В ТОО “Тазалык-2012” новый руководитель. Кто возглавил...
Отправлено: 15.07.24 - 16:33
#3
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Что бы кто не говорил, но толковее Толпинского никого не было!
Зря его убрали.
Площадки для негабаритных отходов? Существующие площадки просто станут еще больше во дворах, где и так парковаться негде!
Сортировка мусора? Тоже не открытие: у нас две стадии сортировки и так налажены. Первая - сразу из контейнеров, вторая - уже на полигоне.
Проблема в вывозе отходов. Значит, выход, как всегда, один - поднять тариф.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6298
Re: В ТОО “Тазалык-2012” новый руководитель. Кто возглавил...
Отправлено: 15.07.24 - 18:01
#4
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Во власть приходят - джетыгаринцы.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16307
Re: В ТОО “Тазалык-2012” новый руководитель. Кто возглавил...
Отправлено: 15.07.24 - 20:08
#5
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Цитата:
ACROS:
Во власть приходят - джетыгаринцы.

А где у нас во власти житикаринцы то?
Аким области из мендыкары вроде
Аким города с Костанайского района
Замы частью пришлые с Астаны частью местные костанайские
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
В ТОО “Тазалык-2012” новый руководитель. Кто возглавил компанию?
Отправлено: 15.07.24 - 21:34
#6
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Цитата:
abaika95:
где у нас во власти житикаринцы то?

Может сородич Нургалиева Рашида?
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