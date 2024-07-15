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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:08
Цитата:
Хм..
Это переводится как вали русский Добринцов в Россию, потому что ты русский?
Так что ли?
maxsaf:
Он сказал скатертью дорожка, но смысл тот же.
Он сказал скатертью дорожка, но смысл тот же.
Хм..
Это переводится как вали русский Добринцов в Россию, потому что ты русский?
Так что ли?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:09
Цитата:
Ну пусть в суд на меня подаст. Тебе то какое дело? Ты его адвокат что-ли? ))
111:
Так ты значит оклеветал абайку?
Так ты значит оклеветал абайку?
Ну пусть в суд на меня подаст. Тебе то какое дело? Ты его адвокат что-ли? ))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:09
То есть было додумано за абайку и пошла клевета на национальной почве, чтобы заявить на нациста абайку?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:10
Цитата:
Нет, это переводится как счастливого пути, мой друг Добринцов, и удачно тебе устроиться на новом месте
111:
Так что ли?
Так что ли?
Нет, это переводится как счастливого пути, мой друг Добринцов, и удачно тебе устроиться на новом месте
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:11
Цитата:
Ты это делал зачем, оклеветал абайку?
На национальной почве?
Зачем ему на тебя в суд подавать?
У нас не как у вас, страна геев, у нас менталитет не тот.
maxsaf:
Ну пусть в суд на меня подаст. Тебе то какое дело? Ты его адвокат
Ну пусть в суд на меня подаст. Тебе то какое дело? Ты его адвокат
Ты это делал зачем, оклеветал абайку?
На национальной почве?
Зачем ему на тебя в суд подавать?
У нас не как у вас, страна геев, у нас менталитет не тот.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:12
Цитата:
Так это было сказано ему как бизнесмену, или только потому, что он русский?
Орыс в твоем понимании.
maxsaf:
Добринцов, и удачно тебе устроиться на новом месте
Добринцов, и удачно тебе устроиться на новом месте
Так это было сказано ему как бизнесмену, или только потому, что он русский?
Орыс в твоем понимании.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:13
Цитата:
За расшифровкой обращайся к автору высказывания.
111:
Так это было сказано ему как бизнесмену, или только потому, что он русский?
Так это было сказано ему как бизнесмену, или только потому, что он русский?
За расшифровкой обращайся к автору высказывания.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:14
Цитата:
Хорошо сказано.
Но не послал же его на три веселые буквы.
Мы тут на форуме с 2006го года посылаем друг друга и что, гадо это переводить на националистическую карту и использовать?
То есть разогревать национальную нетерпимость и провоцировать?
maxsaf:
Добринцов, и удачно тебе устроиться на новом месте
Добринцов, и удачно тебе устроиться на новом месте
Хорошо сказано.
Но не послал же его на три веселые буквы.
Мы тут на форуме с 2006го года посылаем друг друга и что, гадо это переводить на националистическую карту и использовать?
То есть разогревать национальную нетерпимость и провоцировать?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:15
Цитата:
Ты именно сказал, потому что Добринцов орыс, потому его абайка сказал вали отсюда орыс
maxsaf:
За расшифровкой обращайся к автору
За расшифровкой обращайся к автору
Ты именно сказал, потому что Добринцов орыс, потому его абайка сказал вали отсюда орыс
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:15
Ровно 56 раз так абайка сказал.
Где?
Где?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:17
Цитата:
Так это ты же сейчас и разогреваешь. Я уже все что хотел пояснить - пояснил. Я указал название статьи, в которой говорилось о таксисте. Это не фраза Абайки, а название статьи. Так поня но? Вопрос исчерпан. Хочешь раскачивать нац тему дальше - твое право.
111:
То есть разогревать национальную нетерпимость и провоцировать?
То есть разогревать национальную нетерпимость и провоцировать?
Так это ты же сейчас и разогреваешь. Я уже все что хотел пояснить - пояснил. Я указал название статьи, в которой говорилось о таксисте. Это не фраза Абайки, а название статьи. Так поня но? Вопрос исчерпан. Хочешь раскачивать нац тему дальше - твое право.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:17
Оказывается пожелание Счастливого пути, например при аыезде из Костаная означает, валите отсюда Орысы..
Интересная интерпретация z- патриотов..
Вот в этом весь ужас любителей зэчьей Илиты..
[Исправлено: 111, 15.07.2024 - 22:18]
Интересная интерпретация z- патриотов..
Вот в этом весь ужас любителей зэчьей Илиты..
[Исправлено: 111, 15.07.2024 - 22:18]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:19
Цитата:
Теперь доказывай, что ты это не писал, раз никак не можешь угомонится.
[Исправлено: maxsaf, 15.07.2024 - 22:19]
111:
валите отсюда Орысы..
валите отсюда Орысы..
Теперь доказывай, что ты это не писал, раз никак не можешь угомонится.
[Исправлено: maxsaf, 15.07.2024 - 22:19]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:19
Цитата:
Как это я?
Это же ты сказал, что в твоем понимании пожелание счастливо устроиться в бизнесе переводится как вали отсюда Добринцов Орыс?
56 раз.
Разве я говорил об этом?
Да, где то сказано про 56
[Исправлено: 111, 15.07.2024 - 22:20]
maxsaf:
Так это ты же сейчас и разогреваешь.
Так это ты же сейчас и разогреваешь.
Как это я?
Это же ты сказал, что в твоем понимании пожелание счастливо устроиться в бизнесе переводится как вали отсюда Добринцов Орыс?
56 раз.
Разве я говорил об этом?
Да, где то сказано про 56
[Исправлено: 111, 15.07.2024 - 22:20]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:23
Цитата:
Ничего не понял.
А, вот, Скатертью дорожка, где был разговор о бизнесе, по твоему обозначает Вали Добринцов в Россию, потому что ты Орыс?
Это так?
maxsaf:
Так Абайка уже 56 раз сказал, как тому таксисту из статьи "Орыс, езжай в свою Россию". Он сказал скатертью дорожка, но смысл тот же.
Так Абайка уже 56 раз сказал, как тому таксисту из статьи "Орыс, езжай в свою Россию". Он сказал скатертью дорожка, но смысл тот же.
Ничего не понял.
А, вот, Скатертью дорожка, где был разговор о бизнесе, по твоему обозначает Вали Добринцов в Россию, потому что ты Орыс?
Это так?
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