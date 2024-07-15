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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 601 из 602«1...599600601602»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:08
#9001
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Цитата:
maxsaf:
Он сказал скатертью дорожка, но смысл тот же.

Хм..
Это переводится как вали русский Добринцов в Россию, потому что ты русский?
Так что ли?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23985
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:09
#9002
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Цитата:
111:
Так ты значит оклеветал абайку?

Ну пусть в суд на меня подаст. Тебе то какое дело? Ты его адвокат что-ли? ))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:09
#9003
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То есть было додумано за абайку и пошла клевета на национальной почве, чтобы заявить на нациста абайку?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23985
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:10
#9004
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Цитата:
111:
Так что ли?

Нет, это переводится как счастливого пути, мой друг Добринцов, и удачно тебе устроиться на новом месте :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:11
#9005
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Цитата:
maxsaf:
Ну пусть в суд на меня подаст. Тебе то какое дело? Ты его адвокат

Ты это делал зачем, оклеветал абайку?
На национальной почве?
Зачем ему на тебя в суд подавать?
У нас не как у вас, страна геев, у нас менталитет не тот.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:12
#9006
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Цитата:
maxsaf:
Добринцов, и удачно тебе устроиться на новом месте

Так это было сказано ему как бизнесмену, или только потому, что он русский?
Орыс в твоем понимании.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23985
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:13
#9007
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Цитата:
111:
Так это было сказано ему как бизнесмену, или только потому, что он русский?

За расшифровкой обращайся к автору высказывания.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:14
#9008
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Цитата:
maxsaf:
Добринцов, и удачно тебе устроиться на новом месте

Хорошо сказано.
Но не послал же его на три веселые буквы.
Мы тут на форуме с 2006го года посылаем друг друга и что, гадо это переводить на националистическую карту и использовать?
То есть разогревать национальную нетерпимость и провоцировать?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:15
#9009
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Цитата:
maxsaf:
За расшифровкой обращайся к автору

Ты именно сказал, потому что Добринцов орыс, потому его абайка сказал вали отсюда орыс
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:15
#9010
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Ровно 56 раз так абайка сказал.
Где?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23985
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:17
#9011
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Цитата:
111:
То есть разогревать национальную нетерпимость и провоцировать?

Так это ты же сейчас и разогреваешь. Я уже все что хотел пояснить - пояснил. Я указал название статьи, в которой говорилось о таксисте. Это не фраза Абайки, а название статьи. Так поня но? Вопрос исчерпан. Хочешь раскачивать нац тему дальше - твое право.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:17
#9012
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Оказывается пожелание Счастливого пути, например при аыезде из Костаная означает, валите отсюда Орысы..
Интересная интерпретация z- патриотов..
Вот в этом весь ужас любителей зэчьей Илиты..

[Исправлено: 111, 15.07.2024 - 22:18]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23985
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:19
#9013
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Цитата:
111:
валите отсюда Орысы..

Теперь доказывай, что ты это не писал, раз никак не можешь угомонится.

[Исправлено: maxsaf, 15.07.2024 - 22:19]
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:19
#9014
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Цитата:
maxsaf:
Так это ты же сейчас и разогреваешь.

Как это я?
Это же ты сказал, что в твоем понимании пожелание счастливо устроиться в бизнесе переводится как вали отсюда Добринцов Орыс?
56 раз.
Разве я говорил об этом?
Да, где то сказано про 56

[Исправлено: 111, 15.07.2024 - 22:20]
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* 111
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Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39561
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 21:23
#9015
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Цитата:
maxsaf:
Так Абайка уже 56 раз сказал, как тому таксисту из статьи "Орыс, езжай в свою Россию". Он сказал скатертью дорожка, но смысл тот же.

Ничего не понял.
А, вот, Скатертью дорожка, где был разговор о бизнесе, по твоему обозначает Вали Добринцов в Россию, потому что ты Орыс?
Это так?
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