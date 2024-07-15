Отправлено: - 21:11

maxsaf:

Ну пусть в суд на меня подаст. Тебе то какое дело? Ты его адвокат

Цитата:Ты это делал зачем, оклеветал абайку?На национальной почве?Зачем ему на тебя в суд подавать?У нас не как у вас, страна геев, у нас менталитет не тот.