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≡ Кто должен софинансировать частные приюты, не могут договориться госорганы в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49621
Кто должен софинансировать частные приюты, не могут договориться госорганы в Костанае
Отправлено: 15.07.24 - 15:32
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В городе есть несколько приютов для бездомных животных, и все они существуют в основном за счет усилий энтузиастов и неравнодушных граждан. Власти долго не могли решить - обязаны ли они помогать приютам?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
246
Re: Кто должен софинансировать частные приюты, не могут...
Отправлено: 15.07.24 - 15:32
#1
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Надо обязать содержать приюты с собаками тех, кто принял закон об ответственном обращении с животными. Этот закон один в один похож на закон об ОСИ, ПТ, КСК и тому подобное!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23966
Кто должен софинансировать частные приюты, не могут договориться госорганы в Костанае
Отправлено: 15.07.24 - 15:36
#2
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Цитата:
«Не имеет полномочий»

Но могут ли власти помочь приютам? Пока что они только занимются перекладыванием ответственности друг на друга.


Недавно была статья про лошадей, аким сказал что-то типа: "Щас мы себе на баланс заберём, денег вкинем, порядок наведем, потом обратно вам вернём".

[Исправлено: maxsaf, 15.07.2024 - 17:20]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1463
Re: Кто должен софинансировать частные приюты, не могут...
Отправлено: 15.07.24 - 15:58
#3
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Уровень цивилизованности общества определяется отношением к животным.
Наше общество, включая власть - далеко от цивилизованного.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
196
Re: Кто должен софинансировать частные приюты, не могут...
Отправлено: 15.07.24 - 16:46
#4
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Цитата:
Skeptic:
Уровень цивилизованности общества определяется отношением к животным.
Тут вы немножечко притянули за уши бродячих собак к известному афоризму :«Цивилизованность общества определяется его отношением к детям, женщинам, старикам. … Общество, которое не заботится о стариках и детях обречено на вымирание» (Франклин Д.Рузвельт).
Цитата:
Skeptic:
Наше общество, включая власть - далеко от цивилизованного.
И здесь слышали звон, но не знаете где он :«Хорошее правительство распознается благодаря тому, как оно относится к детям, старикам, больным и нуждающимся» (Гораций, 65—8 до н. э.) Собака - это личное желание отдельного человека владеть ей.Нет сил и возможностей - не надо хвататься. А то получается - мы такие добренькие, а потом как в Рудном - шантаж : если не будете помогать - выпустим на город 200 голодных зверей.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1463
Re: Кто должен софинансировать частные приюты, не могут...
Отправлено: 15.07.24 - 17:16
#5
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Цитата:
Филипповна:

Я сказал то, что сказал. А ваши измышления мне не интересны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39532
Re: Кто должен софинансировать частные приюты, не могут...
Отправлено: 15.07.24 - 19:15
#6
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Создается ощущение что этим приютам дана задача засунуть в каждую семью по три кошечки и одной собачке.
Так они злобно пропагандируют это.
Я уже взял у таких кошечку, которым они ее впарили и те потом выкинули ее.
Теперь опять им котенка впарят и через полгода они опять его выкинут.
Современные приюты Костаная, это рассадник всей этой жестокости, возьми и выкинь, когда у нее начинается течка, а потом опять возьми.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39532
Re: Кто должен софинансировать частные приюты, не могут...
Отправлено: 15.07.24 - 19:17
#7
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Цитата:
абике:
Этот закон один в один похож на закон об ОСИ, ПТ, КСК и тому подобное!

Потому что там тоже животные?
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1966
Кто должен софинансировать частные приюты, не могут договориться госорганы в Костанае
Отправлено: 15.07.24 - 19:22
#8
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Цитата:
Филипповна:

+100500!
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