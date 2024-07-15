Отправлено: - 15:36

«Не имеет полномочий»



Но могут ли власти помочь приютам? Пока что они только занимются перекладыванием ответственности друг на друга.





[Исправлено: maxsaf, 15.07.2024 - 17:20]

Цитата:Недавно была статья про лошадей, аким сказал что-то типа: "Щас мы себе на баланс заберём, денег вкинем, порядок наведем, потом обратно вам вернём".