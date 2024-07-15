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Рассмотрение петиции об отмене утильсбора почти завершено. Министры не увидели доводов в ее поддержку
Рассмотрение петиции об отмене утильсбора почти завершено. Министры не увидели доводов в ее поддержку
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