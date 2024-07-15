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≡ Рассмотрение петиции об отмене утильсбора почти завершено. Министры не увидели доводов в ее поддержку
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49621
Рассмотрение петиции об отмене утильсбора почти завершено. Министры не увидели доводов в ее поддержку
Отправлено: 15.07.24 - 18:17
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На публичных слушаниях в Алматы представили предварительное решение по петиции об отмене утильсбора. Представители профильных ведомств решили, что доводы автора петиции не соответствуют действительности.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6298
Re: Рассмотрение петиции об отмене утильсбора почти завершено....
Отправлено: 15.07.24 - 18:17
#1
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Куда и Кому уходят деньги собранные от ставки утильсбора??
Точно так же как: куда и кому уходят или будут уходит деньги собранные от системы "Сергек" ??
И там и тут, конечные бенефициары - частные лица и частные компании.

Цитата://Костанай достиг высокого уровня локализации.//

Локализация по ИХНЕМУ: - налоги, хоз.работы, транспортные расходы, откаты, зарплата персонала, содержание и амортизация имущества, затраты на охрану, премии и бонусы высшему менеджменту и прочие финансово-хозяйственные вопросы.

Хотя локализация - это прежде всего подразумевается - изготовление отдельных частей и узлов местной промышленностью.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9985
Re: Рассмотрение петиции об отмене утильсбора почти завершено....
Отправлено: 15.07.24 - 18:41
#2
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Цитата:
Свалки бытовых отходов загрязняют воздух и приводят к таким заболеваниям, как рак. Ежегодно в Казахстане 5000 свалок увеличивают вероятность кожных заболеваний на 25%. У новорождённых увеличивается частота сердечной недостаточности. Поэтому мы не поддерживаем отмену утилизационного сбора,

Источник:

Какая связь между свалками и утилизационным сбором?Этот министр хоть раз был на нормальной свалке,там железо просто так не валяется,а если даже и выкинет кто, его то тут же "утилизируют" люди которые там работают,далее всё это отвезут на частный приёмный пункт,который то же не имеет никакого отношения ко всем этим госпрограммам с утилизацией.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9985
Re: Рассмотрение петиции об отмене утильсбора почти завершено....
Отправлено: 15.07.24 - 18:46
#3
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Цитата:
подробно остановился на распределении средств от утилизационного сбора на поддержку сельскохозяйственной техники и общественного транспорта

Источник:

Это как понимать?То есть я покупаю для себя автомобиль,уплачиваю "утиль" и часть этих денег уходит "Acros"на покупку комбайна ,или в частную компанию на покупку автобуса,так что ли?
Тогда объясните мне почему комбайны и автобусы покупаются за мой счёт
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
725
Re: Рассмотрение петиции об отмене утильсбора почти завершено....
Отправлено: 15.07.24 - 19:17
#4
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Цитата:
У новорождённых увеличивается частота сердечной недостаточности.

Что что там увеличивается? И относительно чего? И еще, как мусорный полигон связан с сердечной недостаточностью...у новорожденных? Мне чисто любопытно...как непрофессионалу.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1966
Re: Рассмотрение петиции об отмене утильсбора почти завершено....
Отправлено: 15.07.24 - 19:17
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Тогда объясните мне почему комбайны и автобусы покупаются за мой счёт

А иначе сердечная недостаточность :lol:
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