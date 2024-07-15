Отправлено: - 18:41





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52906 Свалки бытовых отходов загрязняют воздух и приводят к таким заболеваниям, как рак. Ежегодно в Казахстане 5000 свалок увеличивают вероятность кожных заболеваний на 25%. У новорождённых увеличивается частота сердечной недостаточности. Поэтому мы не поддерживаем отмену утилизационного сбора,Источник:

Цитата:Какая связь между свалками и утилизационным сбором?Этот министр хоть раз был на нормальной свалке,там железо просто так не валяется,а если даже и выкинет кто, его то тут же "утилизируют" люди которые там работают,далее всё это отвезут на частный приёмный пункт,который то же не имеет никакого отношения ко всем этим госпрограммам с утилизацией.