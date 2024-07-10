Здравствуйте! Год назад в армии избили до смерти призывника из Атырау. В этом году за 2 недели до присяги после избиения попал в реанимацию и до сих пор в тяжелом состоянии находится призывник из Костаная... До каких пор это будет продолжаться, что парней убивают в армии в мирное время, их калечат, вымогают деньги... Читать новость
Про армию Китая стало интересно. Подумал нифига себе - много воды утекло. Погуглил. Всё на месте. Срочная служба есть. 2 года. Вопрос в том, что исходя из численности населения, у них есть выбор отбора. Но, я бы не стал приводить армию Китая в качестве примера. Китай закрытая страна по факту, и армия не исключение. Думаю неуставняка и там хватает. В любой армии есть неуставняк. Просто в Казахстане, благодаря понтам, менталитету и аульного землячества, это особенно ярко выражено.
Нужно создавать армию из контрактников из здоровых молодых граждан на платной основе, которая будет уметь воевать в условиях современной войны! Остальных: слабаков использовать поварами, хоз рабочими, понтовитых призывать в строительные войска, других использовать в регионах, где родились или проживают! Таких призывать на 6 месяцев.
Походу в Казахстане власть НИЧЕМУ не может противостоять: - например- нелегальная торговля водки без лицензии; нелегальные пассажироперевозки ( Ларгусы, Альфарды). Ну, если только вы выйдете с одиночным пикетом напротив акимата, например за мир во всём мире или же за свободу Анжелы Дэвис, то вас тут же упекут в каталажку и заставят заплатить многомиллионный штраф.
Vit: Было вроде давненько. Лет 10 назад такое, щас Незнаю. Но сосед своего сына на эти сборы отправлял. Через месяц или два военник на руки получил. Я как понял это было официально. Не коррупция не взятки.
Да нет. Недавно это было - полгода или чуть больше.
bgb: Чтобы в армии было спокойно, надо призывать служить рядовыми сыновей министров, акимов, военкомов и пр. генералитета.
Нет. Мажоры развалят армию из внутри. Все тоже самое будет. А Нужно что б родители детей воспитывали порядочными. Что друг за друга горой. Сильный помог слабому. А у нас посмотрите. Вокруг посмотрите. Крысиные понятия. Укусить слабого, забить толпой.
То,что вы сборы. Так этоесть военно-техническая школа. После 24 лет отучившимся вуз монут пройти эту школу около 40 лней.типа слать нормативы ДОСААФ или ГТО. Насчет тонуого льда. Минобороны это закрытая нещависимо от государства организация правлы мы гражданские никогда не узнаем.
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