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День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49619
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 13:17
Власти города отметили, что прошедший паводок диктует необходимость экономить средства. Поэтому зарубежных исполнителей на гала-концерт не приглашали. Но казахстанский шоу-бизнес будет представлен певцами, у которых, по словам акима города, «хорошая международная ротация».
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Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 13:17
Вместо 10 никчемушных привезли бы одну- ЧайФ, Воскресенье с большим программами или чтото типа этого. Уверяю- народу бы больше понравилось
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 13:18
А так- фанера галимая
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39527
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 14:16
ЖайZ, Тупак..
Главное по иностранному себя назвали, так наверно круто..
Главное по иностранному себя назвали, так наверно круто..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16302
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 14:19
Цитата:
Нет
Узконоправленные группы для любителей рока причем русского рока
Таких у нас очень мало да и для дня города это тупость
Нужна именно попса причем для большинства
Михаил:
Вместо 10 никчемушных привезли бы одну- ЧайФ, Воскресенье с большим программами или чтото типа этого. Уверяю- народу бы больше понравилось
Вместо 10 никчемушных привезли бы одну- ЧайФ, Воскресенье с большим программами или чтото типа этого. Уверяю- народу бы больше понравилось
Нет
Узконоправленные группы для любителей рока причем русского рока
Таких у нас очень мало да и для дня города это тупость
Нужна именно попса причем для большинства
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16302
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 14:26
Для разнообразия кадышову можно было позвать
Она сейчас на волне популярности среди молодежи из за мемов
Вот это действительно понравилось бы многим и взрослым и молодым
А вообще где наши старые группы 90-2000ых?
От Лейлы Лейлы до кыздарай и янсун
Их песни на каждом празднике слушают и тусят под них а как на день города позвать не могут
Не думаю что ценник у них прям кусачий
Она сейчас на волне популярности среди молодежи из за мемов
Вот это действительно понравилось бы многим и взрослым и молодым
А вообще где наши старые группы 90-2000ых?
От Лейлы Лейлы до кыздарай и янсун
Их песни на каждом празднике слушают и тусят под них а как на день города позвать не могут
Не думаю что ценник у них прям кусачий
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 882
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 15:28
Цитата:
Ох не любит акимат жителей города. Ну что за шелуха? Одни noname-"певцы".
Цитата:
Для такого события могли бы и заморочиться. И программу поинтереснее, и музыкантов получше. Опять насилу впихиваемый "патриотизм".
Цитата:
"Бутылка кефира, полбатона" и "Аргентина-Ямайка" менее известны в массах, чем SaryQyz ? (Я до сих пор не знаю как прочитать сие название...
Надоедает быть хорошим налогоплательщиком .такое г@#но на бюджетные средства "закупаем". В очередной раз день города пройдёт мимо. А жаль.
Практически все - алматинцы
Ох не любит акимат жителей города. Ну что за шелуха? Одни noname-"певцы".
Цитата:
посвященных 145-летию города,
Для такого события могли бы и заморочиться. И программу поинтереснее, и музыкантов получше. Опять насилу впихиваемый "патриотизм".
Цитата:
abaika95:
Узконоправленные группы для любителей рока
Узконоправленные группы для любителей рока
"Бутылка кефира, полбатона" и "Аргентина-Ямайка" менее известны в массах, чем SaryQyz ? (Я до сих пор не знаю как прочитать сие название...
Надоедает быть хорошим налогоплательщиком .такое г@#но на бюджетные средства "закупаем". В очередной раз день города пройдёт мимо. А жаль.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 246
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 15:36
Даже досуг или праздник уже не могут организовать! Не надо иностранные группы, использовать надо всех доморощенных как в России делают! Что Димаш и остальные которые у Малахова поют, не могут приехать?
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 17:36
Цитата:
Всё нормально, пусть доморощенные выступают, кстати, Jazzdauren недавно в телестудии у А.Малахова песни пел, дамам цветы дарил, молодец!
Подробнее здесь:
абике:
Что Димаш и остальные которые у Малахова поют, не могут приехать?
Что Димаш и остальные которые у Малахова поют, не могут приехать?
Всё нормально, пусть доморощенные выступают, кстати, Jazzdauren недавно в телестудии у А.Малахова песни пел, дамам цветы дарил, молодец!
Подробнее здесь:
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39527
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 17:39
Цитата:
То есть был клоуном у российских олигархов?
Kairat stayer:
Jazzdauren недавно в телестудии у А.Малахова
Jazzdauren недавно в телестудии у А.Малахова
То есть был клоуном у российских олигархов?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3420
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 17:51
вот позвали бы Моргенштерна! вот реальный был бы разъйоб!
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 17:56
Цитата:
Олигархи не при чём, приглашают на передачи - Привет, Андрей и Песни от всей души, вне политики. Из Казахстана многие там побывали, в том числе наш земляк Азамат Исенгазин. В текущем году пригласили группу исполняющую песню Qazaqsha Disco.
Подробнее здесь:
111:
То есть был клоуном у российских олигархов?
То есть был клоуном у российских олигархов?
Олигархи не при чём, приглашают на передачи - Привет, Андрей и Песни от всей души, вне политики. Из Казахстана многие там побывали, в том числе наш земляк Азамат Исенгазин. В текущем году пригласили группу исполняющую песню Qazaqsha Disco.
Подробнее здесь:
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6294
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 17:56
Цитата:
То же так считаю: - не просто день города, а 145-ый день города !!!
Неужели , если уж считают бюджетные деньги, в городе живут одни НИЩЕБРОДЫ-предприниматели ???
Они что - не могут скинуться и пригласить того же Димаша, Кайрата, Торегали, Аллу Борисовну, Киркорова, Баскова, Газманова ???
Акимат ДОЛЖЕН настойчиво РЕКОМЕНДОВАТЬ им СКИНУТЬСЯ- и все дела. Как нам, фермерам, при Архимеде, настойчиво РЕКОМЕНДОВАЛИ перчислить на фонд "Суюкты, Костанай" для оформления наружных фасадов домов - поверьте нам немалая сумма была. Побурчали и перечислили и при этом и НЕ УМЕРЛИ и НЕ РАЗОРИЛИСЬ.
абике:
Что Димаш и остальные которые у Малахова поют, не могут приехать?
Что Димаш и остальные которые у Малахова поют, не могут приехать?
То же так считаю: - не просто день города, а 145-ый день города !!!
Неужели , если уж считают бюджетные деньги, в городе живут одни НИЩЕБРОДЫ-предприниматели ???
Они что - не могут скинуться и пригласить того же Димаша, Кайрата, Торегали, Аллу Борисовну, Киркорова, Баскова, Газманова ???
Акимат ДОЛЖЕН настойчиво РЕКОМЕНДОВАТЬ им СКИНУТЬСЯ- и все дела. Как нам, фермерам, при Архимеде, настойчиво РЕКОМЕНДОВАЛИ перчислить на фонд "Суюкты, Костанай" для оформления наружных фасадов домов - поверьте нам немалая сумма была. Побурчали и перечислили и при этом и НЕ УМЕРЛИ и НЕ РАЗОРИЛИСЬ.
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