Отправлено: - 14:19

Михаил:

Вместо 10 никчемушных привезли бы одну- ЧайФ, Воскресенье с большим программами или чтото типа этого. Уверяю- народу бы больше понравилось

Цитата:НетУзконоправленные группы для любителей рока причем русского рокаТаких у нас очень мало да и для дня города это тупостьНужна именно попса причем для большинства