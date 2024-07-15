НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49619
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 13:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власти города отметили, что прошедший паводок диктует необходимость экономить средства. Поэтому зарубежных исполнителей на гала-концерт не приглашали. Но казахстанский шоу-бизнес будет представлен певцами, у которых, по словам акима города, «хорошая международная ротация».
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
147
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 13:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместо 10 никчемушных привезли бы одну- ЧайФ, Воскресенье с большим программами или чтото типа этого. Уверяю- народу бы больше понравилось
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
147
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 13:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А так- фанера галимая
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39527
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 14:16
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЖайZ, Тупак..
Главное по иностранному себя назвали, так наверно круто..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16302
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 14:19
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михаил:
Вместо 10 никчемушных привезли бы одну- ЧайФ, Воскресенье с большим программами или чтото типа этого. Уверяю- народу бы больше понравилось

Нет
Узконоправленные группы для любителей рока причем русского рока
Таких у нас очень мало да и для дня города это тупость
Нужна именно попса причем для большинства
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16302
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 14:26
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для разнообразия кадышову можно было позвать
Она сейчас на волне популярности среди молодежи из за мемов
Вот это действительно понравилось бы многим и взрослым и молодым
А вообще где наши старые группы 90-2000ых?
От Лейлы Лейлы до кыздарай и янсун
Их песни на каждом празднике слушают и тусят под них а как на день города позвать не могут
Не думаю что ценник у них прям кусачий
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
882
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 15:28
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Практически все - алматинцы


Ох не любит акимат жителей города. Ну что за шелуха? Одни noname-"певцы".

Цитата:
посвященных 145-летию города, 

Для такого события могли бы и заморочиться. И программу поинтереснее, и музыкантов получше. Опять насилу впихиваемый "патриотизм".

Цитата:
abaika95:
Узконоправленные группы для любителей рока

"Бутылка кефира, полбатона" и "Аргентина-Ямайка" менее известны в массах, чем SaryQyz ? (Я до сих пор не знаю как прочитать сие название...

Надоедает быть хорошим налогоплательщиком .такое г@#но на бюджетные средства "закупаем". В очередной раз день города пройдёт мимо. А жаль.
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
246
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 15:36
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже досуг или праздник уже не могут организовать! Не надо иностранные группы, использовать надо всех доморощенных как в России делают! Что Димаш и остальные которые у Малахова поют, не могут приехать?
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5631
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 17:36
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
Что Димаш и остальные которые у Малахова поют, не могут приехать?


Всё нормально, пусть доморощенные выступают, кстати, Jazzdauren недавно в телестудии у А.Малахова песни пел, дамам цветы дарил, молодец!

Подробнее здесь:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39527
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 17:39
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Jazzdauren недавно в телестудии у А.Малахова

То есть был клоуном у российских олигархов?
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3420
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 17:51
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот позвали бы Моргенштерна! вот реальный был бы разъйоб!
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5631
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 17:56
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
То есть был клоуном у российских олигархов?


Олигархи не при чём, приглашают на передачи - Привет, Андрей и Песни от всей души, вне политики. Из Казахстана многие там побывали, в том числе наш земляк Азамат Исенгазин. В текущем году пригласили группу исполняющую песню Qazaqsha Disco.

Подробнее здесь:
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6294
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 17:56
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
Что Димаш и остальные которые у Малахова поют, не могут приехать?


То же так считаю: - не просто день города, а 145-ый день города !!!
Неужели , если уж считают бюджетные деньги, в городе живут одни НИЩЕБРОДЫ-предприниматели ???
Они что - не могут скинуться и пригласить того же Димаша, Кайрата, Торегали, Аллу Борисовну, Киркорова, Баскова, Газманова ???
Акимат ДОЛЖЕН настойчиво РЕКОМЕНДОВАТЬ им СКИНУТЬСЯ- и все дела. Как нам, фермерам, при Архимеде, настойчиво РЕКОМЕНДОВАЛИ перчислить на фонд "Суюкты, Костанай" для оформления наружных фасадов домов - поверьте нам немалая сумма была. Побурчали и перечислили и при этом и НЕ УМЕРЛИ и НЕ РАЗОРИЛИСЬ.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS