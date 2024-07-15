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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5394
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 16:05
Цитата:
Я отправил сообщение ГР, может в угадайку поиграть, за что меня сейчас? Согласен, сорвался, один раз на ты к Максафу обратился, со стороны виднее, расскажите мне,какой я гад?
maxsaf:
Это факт
Это факт
Я отправил сообщение ГР, может в угадайку поиграть, за что меня сейчас? Согласен, сорвался, один раз на ты к Максафу обратился, со стороны виднее, расскажите мне,какой я гад?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16302
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 16:10
Цитата:
А я у таких не закупаюсь
Во первых долеко нафиг мне упало в тобыле закупаться
Во вторых ну глупо не обратится во всякие управления предпринимательства и иные инстанции чтобы там предоставили единую базу наименований,у супермаркетов откуда то есть этот перевод и цена не поднялась (удивительно)
В третьих ещё глупее сразу разныться что все плохо и потеряно и лучше уехать чем на два языка товар перевести
Нытье и лень)
Пусть уходит с рынка тогда, вон узбеки место займут и дешевле у них арбузы всегда)
maxsaf:
Это ты теперь Добринцову рассказывай, как лям на перевод базы раскидать на товар, и чтобы ты, как покупатель, не вякал насчёт повышения цен
Это ты теперь Добринцову рассказывай, как лям на перевод базы раскидать на товар, и чтобы ты, как покупатель, не вякал насчёт повышения цен
А я у таких не закупаюсь
Во первых долеко нафиг мне упало в тобыле закупаться
Во вторых ну глупо не обратится во всякие управления предпринимательства и иные инстанции чтобы там предоставили единую базу наименований,у супермаркетов откуда то есть этот перевод и цена не поднялась (удивительно)
В третьих ещё глупее сразу разныться что все плохо и потеряно и лучше уехать чем на два языка товар перевести
Нытье и лень)
Пусть уходит с рынка тогда, вон узбеки место займут и дешевле у них арбузы всегда)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23959
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 16:17
Цитата:
Ну так это ж не советы были спецами по резервациям, а американцы. Они и сейчас в этом профи. Развалили союз братских республик, заметь, где вы могли жить в любом месте, теперь вас всех в одном месте собрали, лишние от вас поуехали, кандасов подвозят. Ну ты понял их идею, да? Идея стара, но масштаб другой
abaika95:
Советы не дожали совсем чучуть да?))
Советы не дожали совсем чучуть да?))
Ну так это ж не советы были спецами по резервациям, а американцы. Они и сейчас в этом профи. Развалили союз братских республик, заметь, где вы могли жить в любом месте, теперь вас всех в одном месте собрали, лишние от вас поуехали, кандасов подвозят. Ну ты понял их идею, да? Идея стара, но масштаб другой
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16302
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 16:27
Цитата:
Еврейский автономный округ в глухой Сибири это что?))) Сталин захотел евреев Украины и Белоруссии в Сибирь выселить
Выселение народов в Казахстан это что если не резервация?
Цитата:
Развили союз русские националисты
Им чето не нравилось что казахи или грузины могут жить везде в своей же по сути стране
Требовали в Москве на площади у танка с Ельциным чтобы окраины отделили
Цитата:
И что в этом плохого? Это называется республика) а гетто или резервация это уехать в страну где удивляешься что шопотом можно говорить на родном языке и босс ирландец тебе замечание не делает Цитата:
Ну тоесть республика где большинство населения коренная этническая группа это хуже чем когда тут жили понаеховшие на место убитых и умерших с голода местных?
maxsaf:
Ну так это ж не советы были спецами по резервациям, а американцы.
Ну так это ж не советы были спецами по резервациям, а американцы.
Еврейский автономный округ в глухой Сибири это что?))) Сталин захотел евреев Украины и Белоруссии в Сибирь выселить
Выселение народов в Казахстан это что если не резервация?
Цитата:
maxsaf:
Развалили союз братских республик, заметь, где вы могли жить в любом месте
Развалили союз братских республик, заметь, где вы могли жить в любом месте
Развили союз русские националисты
Им чето не нравилось что казахи или грузины могут жить везде в своей же по сути стране
Требовали в Москве на площади у танка с Ельциным чтобы окраины отделили
Цитата:
maxsaf:
теперь вас всех в одном месте собрали, лишние от вас поуехали, кандасов подвозят
теперь вас всех в одном месте собрали, лишние от вас поуехали, кандасов подвозят
И что в этом плохого? Это называется республика) а гетто или резервация это уехать в страну где удивляешься что шопотом можно говорить на родном языке и босс ирландец тебе замечание не делает Цитата:
maxsaf:
Идея стара, но масштаб другой
Идея стара, но масштаб другой
Ну тоесть республика где большинство населения коренная этническая группа это хуже чем когда тут жили понаеховшие на место убитых и умерших с голода местных?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16302
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 16:29
Вообще не понятно
Почему во флуде и в ветке про нац вопрос Макс и Саба покраснели в равном колличестве на коменты
И только Сабу понизили до П а к Максу санкции не применили?))
Почему во флуде и в ветке про нац вопрос Макс и Саба покраснели в равном колличестве на коменты
И только Сабу понизили до П а к Максу санкции не применили?))
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5394
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 16:53
Цитата:
Наверное без Максафа с его провокациями флуд совсем заглохнет, а я один из многих, кем то надо жертвовать, хотя ни в одном месте из наших диалогов не помню элементов запрещенного контента
abaika95:
Почему во флуде и в ветке про нац вопрос Макс и Саба покраснели в равном колличестве на коменты
Почему во флуде и в ветке про нац вопрос Макс и Саба покраснели в равном колличестве на коменты
Наверное без Максафа с его провокациями флуд совсем заглохнет, а я один из многих, кем то надо жертвовать, хотя ни в одном месте из наших диалогов не помню элементов запрещенного контента
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 17:26
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Главный редактор в отпуске, поясняю ситуацию в целом. Никакого личностного подхода. Перевод пользователей из группы в группу осуществляется по утрам понедельника и четверга (за исключение дней, когда они выпадают на праздники), после 10 утра, когда модераторы проверят все ночные комментарии. Перевод делается вручную, система автоматически выдает список пользователей, в нем указано, сколько комментариев было удалено модераторами на последние 30 сообщений. Если мы видим, что модераторами отклонено от 3 и выше сообщений на последние 30, то пользователя лишают статуса Полноправного и переводят в Пользователи. Если 0, 1 или 2 отклоненных сообщений - оставляем в этой группе.
Сегодня утром, после того, как модератор прочитал все ночные сообщения, получилось, что с момента последнего отклоненного сообщения пользователь maxsaf написал еще свыше 30 сообщений (вы можете зайти к нему на страницу и увидеть все оставленные сообщения в виде ссылок на ветки, они общедоступны) и они все прошли модерацию. Потому с система выдала для него 0 удаленных сообщений на последние 30. И он остался в группе ПП. Просто потому что после вашего спора он был активен и не писал ничего, что следовало бы удалить. У вас же, насколько помню, утром было 6 отклоненных комментариев.
Вопрос перевода из группы в группу уже обсуждался на сайте, администрация давала разъяснения о том, как все происходит. И в некоторых случаях мы можем сделать вывод/предположить, что иногда форумчане пользуются, прямо скажем, этой "лазейкой", и, понимая, что утром их ждут санкции, стараются набрать 30 "чистых комментариев".
И второй момент - если у вас есть вопросы касательно модерации, почему был отклонен тот или иной комментарий, напоминаю порядок обжалования: так как главный редактор в отпуске, напишите мне в личку и пришлите ссылку на этот конкретный комментарий (или название ветки и номера комментариев). Посмотрю, уточню у модератора при необходимости, и отвечу, какие правила сайта из Соглашения были нарушены. Если найдем сообщения, которые были удалены зря (модератор перестарался), восстановим их. И, если будет восстановлено много комментариев, попытаемся пересчитать (к сожалению, вручную), сколько же комментариев на последние 30 у вас было удалено. Если окажется, что к моменту перевода пользователей из группы в группу у вас было меньше 3 отклоненных комментариев, восстановим в ПП.
saba:
Я отправил сообщение ГР, может в угадайку поиграть, за что меня сейчас? Согласен, сорвался, один раз на ты к Максафу обратился, со стороны виднее, расскажите мне,какой я гад?
Я отправил сообщение ГР, может в угадайку поиграть, за что меня сейчас? Согласен, сорвался, один раз на ты к Максафу обратился, со стороны виднее, расскажите мне,какой я гад?
Цитата:
abaika95: Вообще не понятно Почему во флуде и в ветке про нац вопрос Макс и Саба покраснели в равном колличестве на коменты И только Сабу понизили до П а к Максу санкции не применили?))
Цитата:
saba:
Наверное без Максафа с его провокациями флуд совсем заглохнет, а я один из многих, кем то надо жертвовать, хотя ни в одном месте из наших диалогов не помню элементов запрещенного контента
Наверное без Максафа с его провокациями флуд совсем заглохнет, а я один из многих, кем то надо жертвовать, хотя ни в одном месте из наших диалогов не помню элементов запрещенного контента
Главный редактор в отпуске, поясняю ситуацию в целом. Никакого личностного подхода. Перевод пользователей из группы в группу осуществляется по утрам понедельника и четверга (за исключение дней, когда они выпадают на праздники), после 10 утра, когда модераторы проверят все ночные комментарии. Перевод делается вручную, система автоматически выдает список пользователей, в нем указано, сколько комментариев было удалено модераторами на последние 30 сообщений. Если мы видим, что модераторами отклонено от 3 и выше сообщений на последние 30, то пользователя лишают статуса Полноправного и переводят в Пользователи. Если 0, 1 или 2 отклоненных сообщений - оставляем в этой группе.
Сегодня утром, после того, как модератор прочитал все ночные сообщения, получилось, что с момента последнего отклоненного сообщения пользователь maxsaf написал еще свыше 30 сообщений (вы можете зайти к нему на страницу и увидеть все оставленные сообщения в виде ссылок на ветки, они общедоступны) и они все прошли модерацию. Потому с система выдала для него 0 удаленных сообщений на последние 30. И он остался в группе ПП. Просто потому что после вашего спора он был активен и не писал ничего, что следовало бы удалить. У вас же, насколько помню, утром было 6 отклоненных комментариев.
Вопрос перевода из группы в группу уже обсуждался на сайте, администрация давала разъяснения о том, как все происходит. И в некоторых случаях мы можем сделать вывод/предположить, что иногда форумчане пользуются, прямо скажем, этой "лазейкой", и, понимая, что утром их ждут санкции, стараются набрать 30 "чистых комментариев".
И второй момент - если у вас есть вопросы касательно модерации, почему был отклонен тот или иной комментарий, напоминаю порядок обжалования: так как главный редактор в отпуске, напишите мне в личку и пришлите ссылку на этот конкретный комментарий (или название ветки и номера комментариев). Посмотрю, уточню у модератора при необходимости, и отвечу, какие правила сайта из Соглашения были нарушены. Если найдем сообщения, которые были удалены зря (модератор перестарался), восстановим их. И, если будет восстановлено много комментариев, попытаемся пересчитать (к сожалению, вручную), сколько же комментариев на последние 30 у вас было удалено. Если окажется, что к моменту перевода пользователей из группы в группу у вас было меньше 3 отклоненных комментариев, восстановим в ПП.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39527
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 17:35
Цитата:
Ты лжешь, пока этого не было и наверное не будет.
Ну на 4 сотни лямов в год это не повлияет.
maxsaf:
Добринцову рассказывай, как лям на перевод
Добринцову рассказывай, как лям на перевод
Ты лжешь, пока этого не было и наверное не будет.
Ну на 4 сотни лямов в год это не повлияет.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39527
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 17:37
Цитата:
Он со мной вчера под ночь спецом мы набрали ему 30, он тебя правда ждал, думал ты ему поможешь набрать, в итоге я согласился ему помочь и задавать одинаковые вопросы 25 раз подряд.
abaika95:
только Сабу понизили до П а к Максу санкции не применили?))
только Сабу понизили до П а к Максу санкции не применили?))
Он со мной вчера под ночь спецом мы набрали ему 30, он тебя правда ждал, думал ты ему поможешь набрать, в итоге я согласился ему помочь и задавать одинаковые вопросы 25 раз подряд.
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