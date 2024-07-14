Отправлено: - 23:02

Skeptic:

Местные жители таких звуков никогда не знали и, надеюсь, не узнают. Я, немного понимающий английскую речь, могу предположить, что сочетание "sh" означает звук "ш", а вот что такое «ū» - кто знает?

maxsaf:

Кустанай - тоже два чего-то там?

Цитата:Взял и отменил казахскую фонетику доказывая что казахи не знают что такое звук ұ))Цитата:Танай предрасветный месяцИногда используеться в термине вышинаТоесть Костанай можно интерпретировать как две вышиныПравый (затобыловка) и левый берег (город) тобола находящиеся на вершинах