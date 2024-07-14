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Озеро с двумя полуостровами - Тайна происхождения топонима Кушмурун в исследовании костанайского лингвиста
Озеро с двумя полуостровами - Тайна происхождения топонима Кушмурун в исследовании костанайского лингвиста
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 49619
Озеро с двумя полуостровами - Тайна происхождения топонима Кушмурун в исследовании костанайского лингвиста
Отправлено: 14.07.24 - 19:11
Кушмурун - одна из живописных исторических местностей Костанайской области. Ее название образовалось от названия озера Кушмурун, которое по объему воды принадлежит к числу крупнейших водных бассейнов страны. Небольшая степная река Убаган впадает в Кушмурун и, набирая силу, вытекает по направлению к реке Тобол. В Казахстане течение «вход-выход» в большом водоеме очень редко встречается, такая картина характерна и для реки Иртыш, впадающей в озеро Зайсан.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39527
Re: Озеро с двумя полуостровами - Тайна происхождения топонима...
Отправлено: 14.07.24 - 19:11
Сколько помню, там зона всегда была, и мы туда на зону передачки всякие возили, огромные и тяжёлые сумки.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4522
Озеро с двумя полуостровами - Тайна происхождения топонима Кушмурун в исследовании костанайского лингвиста
Отправлено: 14.07.24 - 21:20
Рядом с Кушмуруном разрез "Приозерный" - месторождение бурых углей.
Там повсеместно встречаются древние гребешки, останки кальмаров или осьминогов (чертов палец), а также деревьев.
Надо бы проанализировать, что там раньше было - дно моря или тропические леса. Тогда можно еще точее рассматривать происхождение топонимов.
[Исправлено: bgb, 14.07.2024 - 22:21]
Там повсеместно встречаются древние гребешки, останки кальмаров или осьминогов (чертов палец), а также деревьев.
Надо бы проанализировать, что там раньше было - дно моря или тропические леса. Тогда можно еще точее рассматривать происхождение топонимов.
[Исправлено: bgb, 14.07.2024 - 22:21]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23959
Re: Озеро с двумя полуостровами - Тайна происхождения топонима...
Отправлено: 14.07.24 - 21:27
Цитата:
Кустанай - тоже два чего-то там?
В Башкортостане известна «Куштау» (парная гора), по-казахски - Костау. В Костанайской области есть местность Кускуль (парное озеро), которое на казахском звучит - Косколь. Таких топонимов в тюркских языках очень много. Вариативность звуков «ш» и «с» - общий признак тюркских наречий. Наши предки понимали значение слова kush, qūsh или qūs одинаково как «два» или «пара».
Кустанай - тоже два чего-то там?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39527
Озеро с двумя полуостровами - Тайна происхождения топонима Кушмурун в исследовании костанайского лингвиста
Отправлено: 14.07.24 - 21:47
Цитата:
Это его пилил Святой?
bgb:
Кушмуруном разрез "Приозерный
Кушмуруном разрез "Приозерный
Это его пилил Святой?
Озеро с двумя полуостровами - Тайна происхождения топонима Кушмурун в исследовании костанайского лингвиста
Отправлено: 14.07.24 - 22:26
Абсолютно всё притянуто за уши.
...
1. "Современное название озера на казахском языке пишется Qūsmūryn (Кұсмұрын)"
Я там родился. Всю жизнь, со времён, когда на перроне стояли памятнки Ленину и Сталину, название станции писалось на двух языках (лампочки для подсветки использовались): Кұсмұрын и Кушмурун.
Никакого Qūsmūryn даже близко не было.
...
"Местные жители до сих пор озвучивают это название через звуки «sh» и «ū»"
Местные жители таких звуков никогда не знали и, надеюсь, не узнают. Я, немного понимающий английскую речь, могу предположить, что сочетание "sh" означает звук "ш", а вот что такое «ū» - кто знает?
...
И ещё... Большой полуостров на севере озера никого не смущает? Почему внимание автора привлекли два незначительных полуострова в южной части озера, а не тот, бОльший по площади полуостров?
Не притягивается к цифре "два"?
...
И ещё...
Я на этих двух полуостровах когда-то рыбу ловил...
Очень рискованно там скотину пасти. Особенно овец.
Озеро мелкое. Но и полуострова низкие. Подует западный, северо-западный ветер, зальёт эти участки спокойно, мгновенно. Вместе с баранами.
Кто рискнёт загонять туда своё добро?
[Исправлено: Skeptic, 14.07.2024 - 23:28]
...
1. "Современное название озера на казахском языке пишется Qūsmūryn (Кұсмұрын)"
Я там родился. Всю жизнь, со времён, когда на перроне стояли памятнки Ленину и Сталину, название станции писалось на двух языках (лампочки для подсветки использовались): Кұсмұрын и Кушмурун.
Никакого Qūsmūryn даже близко не было.
...
"Местные жители до сих пор озвучивают это название через звуки «sh» и «ū»"
Местные жители таких звуков никогда не знали и, надеюсь, не узнают. Я, немного понимающий английскую речь, могу предположить, что сочетание "sh" означает звук "ш", а вот что такое «ū» - кто знает?
...
И ещё... Большой полуостров на севере озера никого не смущает? Почему внимание автора привлекли два незначительных полуострова в южной части озера, а не тот, бОльший по площади полуостров?
Не притягивается к цифре "два"?
...
И ещё...
Я на этих двух полуостровах когда-то рыбу ловил...
Очень рискованно там скотину пасти. Особенно овец.
Озеро мелкое. Но и полуострова низкие. Подует западный, северо-западный ветер, зальёт эти участки спокойно, мгновенно. Вместе с баранами.
Кто рискнёт загонять туда своё добро?
[Исправлено: Skeptic, 14.07.2024 - 23:28]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16302
Re: Озеро с двумя полуостровами - Тайна происхождения топонима...
Отправлено: 14.07.24 - 23:02
Цитата:
Взял и отменил казахскую фонетику доказывая что казахи не знают что такое звук ұ))
Цитата:
Танай предрасветный месяц
Иногда используеться в термине вышина
Тоесть Костанай можно интерпретировать как две вышины
Правый (затобыловка) и левый берег (город) тобола находящиеся на вершинах
Skeptic:
Местные жители таких звуков никогда не знали и, надеюсь, не узнают. Я, немного понимающий английскую речь, могу предположить, что сочетание "sh" означает звук "ш", а вот что такое «ū» - кто знает?
Местные жители таких звуков никогда не знали и, надеюсь, не узнают. Я, немного понимающий английскую речь, могу предположить, что сочетание "sh" означает звук "ш", а вот что такое «ū» - кто знает?
Взял и отменил казахскую фонетику доказывая что казахи не знают что такое звук ұ))
Цитата:
maxsaf:
Кустанай - тоже два чего-то там?
Кустанай - тоже два чего-то там?
Танай предрасветный месяц
Иногда используеться в термине вышина
Тоесть Костанай можно интерпретировать как две вышины
Правый (затобыловка) и левый берег (город) тобола находящиеся на вершинах
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 260
Re: Озеро с двумя полуостровами - Тайна происхождения топонима...
Отправлено: 15.07.24 - 09:09
Зону закрыли.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4522
Озеро с двумя полуостровами - Тайна происхождения топонима Кушмурун в исследовании костанайского лингвиста
Отправлено: 15.07.24 - 16:43
Цитата:
Ну вот! Теперь негде будет нарды и шашки сделать...)))
ZXC:
Зону закрыли.
Зону закрыли.
Ну вот! Теперь негде будет нарды и шашки сделать...)))
Озеро с двумя полуостровами - Тайна происхождения топонима Кушмурун в исследовании костанайского лингвиста
Отправлено: 15.07.24 - 17:18
Цитата:
Зону закрыли три с лишним года назад...
bgb:
Теперь
Теперь
Зону закрыли три с лишним года назад...
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