Отправлено: - 17:26

saba:

Я отправил сообщение ГР, может в угадайку поиграть, за что меня сейчас? Согласен, сорвался, один раз на ты к Максафу обратился, со стороны виднее, расскажите мне,какой я гад?

abaika95: Вообще не понятно Почему во флуде и в ветке про нац вопрос Макс и Саба покраснели в равном колличестве на коменты И только Сабу понизили до П а к Максу санкции не применили?))

saba:

Наверное без Максафа с его провокациями флуд совсем заглохнет, а я один из многих, кем то надо жертвовать, хотя ни в одном месте из наших диалогов не помню элементов запрещенного контента

Цитата:Цитата:Цитата:Главный редактор в отпуске, поясняю ситуацию в целом. Никакого личностного подхода. Перевод пользователей из группы в группу осуществляется по утрам понедельника и четверга (за исключение дней, когда они выпадают на праздники), после 10 утра, когда модераторы проверят все ночные комментарии. Перевод делается вручную, система автоматически выдает список пользователей, в нем указано, сколько комментариев было удалено модераторами на последние 30 сообщений. Если мы видим, что модераторами отклонено от 3 и выше сообщений на последние 30, то пользователя лишают статуса Полноправного и переводят в Пользователи. Если 0, 1 или 2 отклоненных сообщений - оставляем в этой группе.Сегодня утром, после того, как модератор прочитал все ночные сообщения, получилось, что с момента последнего отклоненного сообщения пользователь maxsaf написал еще свыше 30 сообщений (вы можете зайти к нему на страницу и увидеть все оставленные сообщения в виде ссылок на ветки, они общедоступны) и они все прошли модерацию. Потому с система выдала для него 0 удаленных сообщений на последние 30. И он остался в группе ПП. Просто потому что после вашего спора он был активен и не писал ничего, что следовало бы удалить. У вас же, насколько помню, утром было 6 отклоненных комментариев.Вопрос перевода из группы в группу уже обсуждался на сайте, администрация давала разъяснения о том, как все происходит. И в некоторых случаях мы можем сделать вывод/предположить, что иногда форумчане пользуются, прямо скажем, этой "лазейкой", и, понимая, что утром их ждут санкции, стараются набрать 30 "чистых комментариев".И второй момент - если у вас есть вопросы касательно модерации, почему был отклонен тот или иной комментарий, напоминаю порядок обжалования: так как главный редактор в отпуске, напишите мне в личку и пришлите ссылку на этот конкретный комментарий (или название ветки и номера комментариев). Посмотрю, уточню у модератора при необходимости, и отвечу, какие правила сайта из Соглашения были нарушены. Если найдем сообщения, которые были удалены зря (модератор перестарался), восстановим их. И, если будет восстановлено много комментариев, попытаемся пересчитать (к сожалению, вручную), сколько же комментариев на последние 30 у вас было удалено. Если окажется, что к моменту перевода пользователей из группы в группу у вас было меньше 3 отклоненных комментариев, восстановим в ПП.