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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 07:50
Цитата:
Цифры конкретные приводите, не надо громких заявлений делать без фактов.
saba:
А вот это уже неправда! Процент владеющих русским языком не снизился, процент владеющих казахским языком растет, причем стремительно, невзирая на все Ваши старания!
А вот это уже неправда! Процент владеющих русским языком не снизился, процент владеющих казахским языком растет, причем стремительно, невзирая на все Ваши старания!
Цифры конкретные приводите, не надо громких заявлений делать без фактов.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 07:51
Цитата:
Согласно конституции Республики Беларусь государственными языками являются белорусский и русский языки. Это факт.
saba:
Так нет там двух языков
Так нет там двух языков
Согласно конституции Республики Беларусь государственными языками являются белорусский и русский языки. Это факт.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3418
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 09:13
Цитата:
по факту он и есть румынский. Точнее молдавский диалект румынского языка.
Гога:
Молдавии одобрил закон о переименовании государственного языка из молдавского в румынский.
Молдавии одобрил закон о переименовании государственного языка из молдавского в румынский.
по факту он и есть румынский. Точнее молдавский диалект румынского языка.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 09:39
Цитата:
----Всего у 45 стран совпадает название государства и официальный язык .
111:
Где остальные 230 стран?
Где остальные 230 стран?
----Всего у 45 стран совпадает название государства и официальный язык .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 09:44
Цитата:
---А никто и не спорит . Это про совпадение названия государства и гос.языка .
юля елиссева:
Точнее молдавский диалект румынского языка.
Точнее молдавский диалект румынского языка.
---А никто и не спорит . Это про совпадение названия государства и гос.языка .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16299
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 09:56
Цитата:
Где то за океаном плачет один поуеха))
На момент развала
Русских было больше в Казахстане
Кому сказать что в нац республике местного коренного этнического населения было меньше чем понаехавших
Только у нас наверно такое было, из за двух голодов,войны и коллективизации с нарушением уклада хозяйственной деятельности местное население сократилось и на его место завезено другое.
Но виток истории сделал свой поворот
И вот опять местное этическое население преобладает из за демографических показателей и отъезда потомков понаехавших(не вкладываю в этот термин никакой негативной коннотации) ,тем самым автоматически начинает увеличиваться расширение использование гос языка
Плохо это? Макс считает что плохо
Он хочет чтобы было как раньше
Чтобы русские везде были))
Но пока что русских у него больше только в офисе мигрантов с боссом индусом чем он сильно гордится что он им не запрещает на русском между собой говорить))
maxsaf:
В этот список можно смело добавить и Казахстан. На момент становления молодой республики процент граждан, владеющих русским языком был почти втрое выше, чем владеющих казахским. И даже через тридцать лет независимости доля владеющих русским языком граждан все ещё выше доли владеющих казахским, не смотря на лишение русского языка статуса языка межнационального общения.
В этот список можно смело добавить и Казахстан. На момент становления молодой республики процент граждан, владеющих русским языком был почти втрое выше, чем владеющих казахским. И даже через тридцать лет независимости доля владеющих русским языком граждан все ещё выше доли владеющих казахским, не смотря на лишение русского языка статуса языка межнационального общения.
Где то за океаном плачет один поуеха))
На момент развала
Русских было больше в Казахстане
Кому сказать что в нац республике местного коренного этнического населения было меньше чем понаехавших
Только у нас наверно такое было, из за двух голодов,войны и коллективизации с нарушением уклада хозяйственной деятельности местное население сократилось и на его место завезено другое.
Но виток истории сделал свой поворот
И вот опять местное этическое население преобладает из за демографических показателей и отъезда потомков понаехавших(не вкладываю в этот термин никакой негативной коннотации) ,тем самым автоматически начинает увеличиваться расширение использование гос языка
Плохо это? Макс считает что плохо
Он хочет чтобы было как раньше
Чтобы русские везде были))
Но пока что русских у него больше только в офисе мигрантов с боссом индусом чем он сильно гордится что он им не запрещает на русском между собой говорить))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 15:09
Цитата:
Как кому? Американцам скажи)) Они тебе точно почувствуют
abaika95:
Кому сказать что в нац республике местного коренного этнического населения было меньше чем понаехавших
Кому сказать что в нац республике местного коренного этнического населения было меньше чем понаехавших
Как кому? Американцам скажи)) Они тебе точно почувствуют
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 15:14
Цитата:
Где я говорил про русских? Я говорил про русскоязычных, включая тебя и Марика
abaika95:
Он хочет чтобы было как раньше Чтобы русские везде были))
Он хочет чтобы было как раньше Чтобы русские везде были))
Где я говорил про русских? Я говорил про русскоязычных, включая тебя и Марика
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16299
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 15:19
Цитата:
Слушай хороший пример
Русские бегают и везде рассказывают что они самые добрые колонизаторы в истории а американцы всех индейцев убили
А вот оно
Тоже самое по сути только растянутое на век Цитата:
А мы куда-то делись? Или отказались от русского языка?
Почему мы с 111 знающие русский язык не страдаем от вывесок на двух языках или наименований товара на двух языка а ты тут страдал?))
maxsaf:
Как кому? Американцам скажи)) Они тебе точно почувствуют
Как кому? Американцам скажи)) Они тебе точно почувствуют
Слушай хороший пример
Русские бегают и везде рассказывают что они самые добрые колонизаторы в истории а американцы всех индейцев убили
А вот оно
Тоже самое по сути только растянутое на век Цитата:
maxsaf:
Где я говорил про русских? Я говорил про русскоязычных, включая тебя и Марика
Где я говорил про русских? Я говорил про русскоязычных, включая тебя и Марика
А мы куда-то делись? Или отказались от русского языка?
Почему мы с 111 знающие русский язык не страдаем от вывесок на двух языках или наименований товара на двух языка а ты тут страдал?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 15:19
Цитата:
Не, тут ты не угадал, начальник у меня не индус, и даже не азиат.
abaika95:
Но пока что русских у него больше только в офисе мигрантов с боссом индусом
Но пока что русских у него больше только в офисе мигрантов с боссом индусом
Не, тут ты не угадал, начальник у меня не индус, и даже не азиат.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 15:22
Цитата:
Потому что вам не приходилось их делать или тратить на их изготовление деньги.
abaika95:
Почему мы с 111 знающие русский язык не страдаем от вывесок на двух языках или наименований товара на двух языка а ты тут страдал?))
Почему мы с 111 знающие русский язык не страдаем от вывесок на двух языках или наименований товара на двух языка а ты тут страдал?))
Потому что вам не приходилось их делать или тратить на их изготовление деньги.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 15:28
Цитата:
Отличный пример. Местные индейцы тут либо в резервациях сидят, либо перешли на английский и живут как все. Не знаю, мечтают ли они стать когда-нибудь доминирующей частью населения или хотя бы о том, чтобы их языки начали в школах преподавать... Вот им можешь рассказать, как тебе было плохо - они точно поймут
abaika95:
Слушай хороший пример Русские бегают и везде рассказывают что они самые добрые колонизаторы в истории а американцы всех индейцев убили А вот оно Тоже самое по сути только растянутое на век
Слушай хороший пример Русские бегают и везде рассказывают что они самые добрые колонизаторы в истории а американцы всех индейцев убили А вот оно Тоже самое по сути только растянутое на век
Отличный пример. Местные индейцы тут либо в резервациях сидят, либо перешли на английский и живут как все. Не знаю, мечтают ли они стать когда-нибудь доминирующей частью населения или хотя бы о том, чтобы их языки начали в школах преподавать... Вот им можешь рассказать, как тебе было плохо - они точно поймут
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16299
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 15:43
Цитата:
Неужто ирландец?))
Цитата:
Эка ты махнул
Ещё предпринимателя из себя корчишь
Любая трата коммерса на обустройства магазина закладывается в процент повышения товара чтобы отбить сумму вложений
Тоесть я как потенциальный покупатель при покупке товара оплачиваю ЛЮБОЕ нововведение в магазине,это законы экономического развития и выживания на рынке услуг
Коммерс себе в убыток работать не будет никогда иначе это не коммерс а так...балбес с деньгами))
Цитата:
Ну тоесть ты хотел бы в Казахстане того же?
Резервации для казахов и чтобы они даже и не мечтали о возраждении демографической популяции и развития своего языка?
Советы не дожали совсем чучуть да?))
maxsaf:
Не, тут ты не угадал, начальник у меня не индус, и даже не азиат.
Не, тут ты не угадал, начальник у меня не индус, и даже не азиат.
Неужто ирландец?))
Цитата:
maxsaf:
Потому что вам не приходилось их делать или тратить на их изготовление деньги.
Потому что вам не приходилось их делать или тратить на их изготовление деньги.
Эка ты махнул
Ещё предпринимателя из себя корчишь
Любая трата коммерса на обустройства магазина закладывается в процент повышения товара чтобы отбить сумму вложений
Тоесть я как потенциальный покупатель при покупке товара оплачиваю ЛЮБОЕ нововведение в магазине,это законы экономического развития и выживания на рынке услуг
Коммерс себе в убыток работать не будет никогда иначе это не коммерс а так...балбес с деньгами))
Цитата:
maxsaf:
Отличный пример. Местные индейцы тут либо в резервациях сидят, либо перешли на английский и живут как все. Не знаю, мечтают ли они стать когда-нибудь доминирующей частью населения или хотя бы о том, чтобы их языки начали в школах преподавать... Вот им можешь рассказать, как тебе было плохо - они точно поймут
Отличный пример. Местные индейцы тут либо в резервациях сидят, либо перешли на английский и живут как все. Не знаю, мечтают ли они стать когда-нибудь доминирующей частью населения или хотя бы о том, чтобы их языки начали в школах преподавать... Вот им можешь рассказать, как тебе было плохо - они точно поймут
Ну тоесть ты хотел бы в Казахстане того же?
Резервации для казахов и чтобы они даже и не мечтали о возраждении демографической популяции и развития своего языка?
Советы не дожали совсем чучуть да?))
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5391
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 15.07.24 - 15:53
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