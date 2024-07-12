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ПСД и эскиз Novotel отсутствуют — В отделе архитектуры прокомментировали строительство французского отеля в Костанае
ПСД и эскиз Novotel отсутствуют — В отделе архитектуры прокомментировали строительство французского отеля в Костанае
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