Re: Незаконно провести поверку счетчиков за свой счет требовала...

Отправлено: - 11:09

Дорогая редакция, А как обстоят с этим у нас в Костанае? Кому принадлежат счетчики? М не кажется 100% на баланс ПКСК их не передавали, соотвественно на балансе жильцов они стоять не могут. Тем не менее аналогичное сообщение было и в Костанае, и в квитанциях давно у меня было написано что срок поверки истек. Соотвественно считают сейчас без учета показаний прибора....(ну и нафига он тогда нужен???)