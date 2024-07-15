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≡ День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49619
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 13:17
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Власти города отметили, что прошедший паводок диктует необходимость экономить средства. Поэтому зарубежных исполнителей на гала-концерт не приглашали. Но казахстанский шоу-бизнес будет представлен певцами, у которых, по словам акима города, «хорошая международная ротация».
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
147
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 13:17
#1
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Вместо 10 никчемушных привезли бы одну- ЧайФ, Воскресенье с большим программами или чтото типа этого. Уверяю- народу бы больше понравилось
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
147
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 13:18
#2
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А так- фанера галимая
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39524
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 14:16
#3
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ЖайZ, Тупак..
Главное по иностранному себя назвали, так наверно круто..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16299
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 14:19
#4
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Цитата:
Михаил:
Вместо 10 никчемушных привезли бы одну- ЧайФ, Воскресенье с большим программами или чтото типа этого. Уверяю- народу бы больше понравилось

Нет
Узконоправленные группы для любителей рока причем русского рока
Таких у нас очень мало да и для дня города это тупость
Нужна именно попса причем для большинства
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16299
День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет горожанам, кроме Jazzdauren?
Отправлено: 15.07.24 - 14:26
#5
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Для разнообразия кадышову можно было позвать
Она сейчас на волне популярности среди молодежи из за мемов
Вот это действительно понравилось бы многим и взрослым и молодым
А вообще где наши старые группы 90-2000ых?
От Лейлы Лейлы до кыздарай и янсун
Их песни на каждом празднике слушают и тусят под них а как на день города позвать не могут
Не думаю что ценник у них прям кусачий
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
882
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 15:28
#6
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Цитата:
Практически все - алматинцы


Ох не любит акимат жителей города. Ну что за шелуха? Одни noname-"певцы".

Цитата:
посвященных 145-летию города, 

Для такого события могли бы и заморочиться. И программу поинтереснее, и музыкантов получше. Опять насилу впихиваемый "патриотизм".

Цитата:
abaika95:
Узконоправленные группы для любителей рока

"Бутылка кефира, полбатона" и "Аргентина-Ямайка" менее известны в массах, чем SaryQyz ? (Я до сих пор не знаю как прочитать сие название...

Надоедает быть хорошим налогоплательщиком .такое г@#но на бюджетные средства "закупаем". В очередной раз день города пройдёт мимо. А жаль.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
246
Re: День рождения Костаная будем отмечать 6 дней. Кто споет...
Отправлено: 15.07.24 - 15:36
#7
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Даже досуг или праздник уже не могут организовать! Не надо иностранные группы, использовать надо всех доморощенных как в России делают! Что Димаш и остальные которые у Малахова поют, не могут приехать?
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