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≡ Кто должен софинансировать частные приюты, не могут договориться госорганы в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49619
Кто должен софинансировать частные приюты, не могут договориться госорганы в Костанае
Отправлено: 15.07.24 - 15:32
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В городе есть несколько приютов для бездомных животных, и все они существуют в основном за счет усилий энтузиастов и неравнодушных граждан. Власти долго не могли решить - обязаны ли они помогать приютам?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
246
Re: Кто должен софинансировать частные приюты, не могут...
Отправлено: 15.07.24 - 15:32
#1
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Надо обязать содержать приюты с собаками тех, кто принял закон об ответственном обращении с животными. Этот закон один в один похож на закон об ОСИ, ПТ, КСК и тому подобное!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23957
Re: Кто должен софинансировать частные приюты, не могут...
Отправлено: 15.07.24 - 15:36
#2
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Цитата:
«Не имеет полномочий»

Но могут ли власти помочь приютам? Пока что они только занимются перекладыванием ответственности друг на друга.


Недавно была статья про лошадей, аким сказал что-то типа: "Щас мы себе на балансе заберём, денег скинем, порядок наведем, потом обратно вам вернём".
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1461
Re: Кто должен софинансировать частные приюты, не могут...
Отправлено: 15.07.24 - 15:58
#3
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Уровень цивилизованности общества определяется отношением к животным.
Наше общество, включая власть - далеко от цивилизованного.
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